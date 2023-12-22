Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Andai Shin Tae-yong Gagal Penuhi Target di Piala Asia 2023, Bung Towel: PSSI Tunggu Apa Lagi?

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |10:00 WIB
Bung Towel berharap PSSI tak perlu tunggu waktu jika Shin Tae-yong gagal penuhi target di Piala Asia 2023 (Foto: PSSI Pers)
JAKARTA - Pengamat sepakbola Tanah Air, Tommy Welly, memberi pandangannya andai pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, gagal memenuhi target di Piala Asia 2023. Dia meminta PSSI harus mengambil keputusan seandainya target tidak tercapai.

Piala Asia 2023 akan berlangsung di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Timnas Indonesia tergabung dalam grup D bersama Timnas Irak, Timnas Vietnam, dan Timnas Jepang. Bisa dibilang, lawan yang akan dihadapi Skuad Garuda cukup berat.

Shin Tae-yong (Foto: MPI/Andri Bagus Syaeful)

Meski demikian, Shin menatap optimistis turnamen itu. Ahli strategi asal Korea Selatan itu mengusung misi untuk bisa membawa Timnas Indonesia melaju ke babak 16 besar. Hal itu disampaikan saat jumpa pers sebelum bertolak ke Turki untuk menjalani pemusatan latihan (TC).

Sementara Bung Towel mengungkapkan Shin harus benar-benar bisa membuktikan sejatinya level Timnas Indonesia sudah ada di kancah Asia. Jika dia belum bisa membawa Skuad Garuda naik level, menurutnya PSSI sudah tidak perlu menunggu waktu lagi.

“Dia sudah mengatakan kita (Timnas Indonesia) levelnya Asia. Tetapi kalah 1-5 dari Irak,” kata Bung Towel kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) usai acara Diskusi Turun Minun PSSI Pers, dikutip Jumat (22/12/2023).

“Lalu seandainya di Piala Asia seperti yang Anda sampaikan tadi kalau gagal dan tidak memperlihatkan penampilan yang sesuai saat lawan Irak, Vietnam, dan Jepang, PSSI tunggu apa lagi,” sambungnya.

