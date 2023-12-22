Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

PSG Menang 3-1 atas FC Metz, Luis Enrique Girang Bukan Main dengan Kinerja Kylian Mbappe Cs

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |00:01 WIB
PSG Menang 3-1 atas FC Metz, Luis Enrique Girang Bukan Main dengan Kinerja Kylian Mbappe Cs
Laga PSG vs FC Metz di Liga Prancis 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

PARIS – Pelatih Paris Saint-Germain (PSG), Luis Enrique, bereaksi atas hasil manis yang diraih timnya saat melawan FC Metz dalam lanjutan Liga Prancis 2023-2024. Mendapati timnya sukses menang, Enrique girang bukan main karena Kylian Mbappe cs sukses menerapkan strategi yang disiapkannya.

Enrique mengatakan kemenangan ini diraih dari strategi yang berjalan lancar. Pelatih asal Spanyol itu mengatakan, para pemain sukses membaca taktik yang diterapkan lawan sehingga mudah untuk memanfaatkan situasi.

PSG vs FC Metz

“Pertandingan kami selalu berlangsung tergantung apa yang dilakukan lawan kami,” ujar Enrique, dikutip dari Culture PSG, Jumat (22/12/2023).

“Menghadapi rival yang tidak membutuhkan bola untuk menciptakan bahaya, seperti Metz misalnya, yang menyukai serangan balik dan transisi, kami tahu jenis pertandingan yang akan kami mainkan,” lanjutnya.

“Ini sulit, dengan 11 pemain di belakang bola, sangat kuat secara fisik dan mampu menutup ruang,” jelas Enrique.

“Kami memainkan pertandingan yang sangat lengkap. Kami harus menggerakkan bola dengan sangat cepat, hanya memiliki sedikit ruang untuk bermain di dalam permainan,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
