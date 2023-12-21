Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Beri Kritikan Tajam ke Stefano Lilipaly meski Berlabel Raja Assist Liga 1 2023-2024

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |16:53 WIB
Shin Tae-yong Beri Kritikan Tajam ke Stefano Lilipaly meski Berlabel Raja Assist Liga 1 2023-2024
Stefano Lilipaly dikritik tajam oleh Shin Tae-yong (Foto: Bali United)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberi kritikan tajam ke Stefano Lilipaly meski berlabel 'raja assist' di Liga 1 2023-2024. STY -sapaan akrab Shin Tae-yong- menilai fisik sang winger Borneo FC itu mengalami penurunan sehingga akan sulit untuk bersaing jika dimainkan di Piala Asia 2023.

Seperti diketahui, Shin Tae-yong tidak menyertakan Stefano Lilipaly dalam daftar 28 pemain Timnas Indonesia yang akan mengikuti pemusatan latihan (TC) di Turki jelang Piala Asia 2023. TC skuad Garuda di Turki dimulai pada 20 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024.

Stefano Lilipaly jadi raja assist di Liga 1 2023-2024 (Foto: Instagram/@borneofc.id)

Meski tak memanggilnya, Shin Tae-yong memuji kualitas Stefano Lilipaly yang tampil gacor di Liga 1 2023-2024. Buktinya, pemain naturalisasi asal Belanda itu telah mencetak 9 gol dan 11 assist untuk Pesut Etam -julukan Borneo FC- di Liga 1 2023-2024.

Tak heran jika Stefano Lilipaly kerap dijuluki sebagai raja assist di Liga 1 musim ini. Namun, statistik apik sang pemain 33 tahun itu tak berlaku bagi Shin Tae-yong. STY menyebut Stefano Lilipaly masih lemah dalam hal fisiknya yang sudah menurun karena faktor usia.

STY ragu Lilipaly bisa bersaing di Piala Asia 2023. Pelatih 53 tahun ini lebih membutuhkan pemain dengan kondisi fisik yang kuat untuk Timnas Indonesia agar bisa bersaing dengan para penggawa Jepang, Irak, dan Vietnam yang memiliki kualitas top.

 "Lilipaly pemain yang sangat bagus di liga, saya lihat juga performanya dia sangat bagus," ungkap Shin Tae-yong di Jakarta, Selasa (19/12/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/03/51/1662403/kalender-multievent-olahraga-2026-tahun-sibuk-hadapi-pesta-kawasan-nba.webp
Kalender Multievent Olahraga 2026: Tahun Sibuk Hadapi Pesta Kawasan!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/30/john_herdman.jpg
John Herdman Siap-Siap! Timnas Indonesia Hadapi Jadwal Super Padat di 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement