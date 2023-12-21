Shin Tae-yong Beri Kritikan Tajam ke Stefano Lilipaly meski Berlabel Raja Assist Liga 1 2023-2024

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberi kritikan tajam ke Stefano Lilipaly meski berlabel 'raja assist' di Liga 1 2023-2024. STY -sapaan akrab Shin Tae-yong- menilai fisik sang winger Borneo FC itu mengalami penurunan sehingga akan sulit untuk bersaing jika dimainkan di Piala Asia 2023.

Seperti diketahui, Shin Tae-yong tidak menyertakan Stefano Lilipaly dalam daftar 28 pemain Timnas Indonesia yang akan mengikuti pemusatan latihan (TC) di Turki jelang Piala Asia 2023. TC skuad Garuda di Turki dimulai pada 20 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024.

Meski tak memanggilnya, Shin Tae-yong memuji kualitas Stefano Lilipaly yang tampil gacor di Liga 1 2023-2024. Buktinya, pemain naturalisasi asal Belanda itu telah mencetak 9 gol dan 11 assist untuk Pesut Etam -julukan Borneo FC- di Liga 1 2023-2024.

Tak heran jika Stefano Lilipaly kerap dijuluki sebagai raja assist di Liga 1 musim ini. Namun, statistik apik sang pemain 33 tahun itu tak berlaku bagi Shin Tae-yong. STY menyebut Stefano Lilipaly masih lemah dalam hal fisiknya yang sudah menurun karena faktor usia.

STY ragu Lilipaly bisa bersaing di Piala Asia 2023. Pelatih 53 tahun ini lebih membutuhkan pemain dengan kondisi fisik yang kuat untuk Timnas Indonesia agar bisa bersaing dengan para penggawa Jepang, Irak, dan Vietnam yang memiliki kualitas top.

"Lilipaly pemain yang sangat bagus di liga, saya lihat juga performanya dia sangat bagus," ungkap Shin Tae-yong di Jakarta, Selasa (19/12/2023).