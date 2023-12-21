Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cetak 110 Gol sebelum Usia 25 Tahun, Pemain Palestina Oday Dabbagh Lewati Son Heung-min di Asia!

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |16:38 WIB
Cetak 110 Gol sebelum Usia 25 Tahun, Pemain Palestina Oday Dabbagh Lewati Son Heung-min di Asia!
Odday Dabbagh menjadi pesepakbola Asia tersubur saat ini (Foto: Instagram/@odday_dabbagh)
A
A
A

PEMAIN Timnas Palestina, Oday Dabbagh, dinobatkan sebagai pesepakbola tersubur di Asia saat ini. Sebab, dia berhasil mencetak 110 gol di semua kompetisi baik klub mau pun negara sebelum usia 25 tahun.

Catatan gol tersebut bahkan mengalahkan rekor jagoan Korea Selatan, Son Heung-min. Pemain yang saat ini berkiprah bersama Tottenham Hotspur itu tercatat hanya mengoleksi 95 gol saja sebelum usia 25 tahun.

Son Heung-min membawa Timnas Korea Selatan menjauh 4-0 atas Timnas Vietnam (Foto: Reuters/Kim Hong-ji)

Selain Son, Dabbagh juga melampaui rekor penggawa Timnas Jepang, Takumi Minamino, yang mengoleksi 90 gol sebelum usia 25 tahun. Alhasil, dia menjadi pencetak gol terbanyak Asia saat ini di kategori tersebut.

"(Sebanyak) 110 gol untuk klub dan negara sebelum usia 25 tahun. Oday Dabbagh adalah salah satu pemain terbaik di Asia saat ini. Daftar 10 Teratas mana pun harus mencantumkan namanya- sesederhana itu," tulis laporan @futbolpalestine, Kamis (21/12/2023).

Dabbagh sendiri saat ini merupakan striker yang berkarier di klub Belgia, RSC Charleroi. Di sana, dia telah mengoleksi lima gol dan dua assist dari 18 penampilannya di semua kompetisi menurut data Transfermarkt.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193162/karier_ivar_jenner_di_fc_utrecht_disebut_sudah_tamat-ijhy_large.jpg
Karier Ivar Jenner di FC Utrecht Sudah Tamat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193271/mees_hilgers-LhHe_large.jpg
Mees Hilgers Resmi Gabung Agensi Baru, Langkah Besar Menuju Pintu Keluar FC Twente?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193258/pierre_emerick_aubameyang-iGl7_large.jpg
Kisah Pilu Pierre-Emerick Aubameyang: Dilarang Bela Negara Usai Pemerintah Gabon Bubarkan Tim Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193111/eks_pemain_timnas_indonesia_memilih_pensiun_di_usia_28_tahun-jTYX_large.jpg
Eks Timnas Indonesia Pilih Pensiun di Usia 28 Tahun
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/02/11/1662211/chelsea-pecat-pelatih-enzo-maresca-nama-liam-rosenior-jadi-kandidat-suksesor-tsm.webp
Chelsea Pecat Pelatih Enzo Maresca, Nama Liam Rosenior Jadi Kandidat Suksesor
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/27/john_herdman.jpg
Terungkap! Ini Alasan Utama PSSI Tunjuk John Herdman sebagai Pelatih Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement