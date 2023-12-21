Cetak 110 Gol sebelum Usia 25 Tahun, Pemain Palestina Oday Dabbagh Lewati Son Heung-min di Asia!

PEMAIN Timnas Palestina, Oday Dabbagh, dinobatkan sebagai pesepakbola tersubur di Asia saat ini. Sebab, dia berhasil mencetak 110 gol di semua kompetisi baik klub mau pun negara sebelum usia 25 tahun.

Catatan gol tersebut bahkan mengalahkan rekor jagoan Korea Selatan, Son Heung-min. Pemain yang saat ini berkiprah bersama Tottenham Hotspur itu tercatat hanya mengoleksi 95 gol saja sebelum usia 25 tahun.

Selain Son, Dabbagh juga melampaui rekor penggawa Timnas Jepang, Takumi Minamino, yang mengoleksi 90 gol sebelum usia 25 tahun. Alhasil, dia menjadi pencetak gol terbanyak Asia saat ini di kategori tersebut.

"(Sebanyak) 110 gol untuk klub dan negara sebelum usia 25 tahun. Oday Dabbagh adalah salah satu pemain terbaik di Asia saat ini. Daftar 10 Teratas mana pun harus mencantumkan namanya- sesederhana itu," tulis laporan @futbolpalestine, Kamis (21/12/2023).

Dabbagh sendiri saat ini merupakan striker yang berkarier di klub Belgia, RSC Charleroi. Di sana, dia telah mengoleksi lima gol dan dua assist dari 18 penampilannya di semua kompetisi menurut data Transfermarkt.