Media Vietnam Panik Timnas Indonesia Pelajari Gaya Permainan Vietnam Jelang Piala Asia 2023: Mereka Paling Matang!

Timnas Indonesia bersiap jelang turun di Piala Asia 2023. (Foto: PSSI)

MEDIA Vietnam, The Thao 247, panik Timnas Indonesia mulai mempelajari gaya permainan Timnas Vietnam jelang Piala Asia 2023. The Thao 247 mengatakan, persiapan Timnas Indonesia merupakan yang paling matang ketimbang tiga kontestan lain di Grup D Piala Asia 2023 yakni Jepang, Irak dan Vietnam.

“Timnas Indonesia mulai menganalisis kekuatan lawan-lawannya di Grup D Piala Asia 2023, termasuk Vietnam. Grup D sendiri berisikan Vietnam, Timnas Indonesia, Irak dan tim paling menonjol dengan empat gelar juara, Jepang,” tulis The Thao 247.

(Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mempersiapakn tim secara maksimal. (Foto: Andri Bagus/MPI)

“Di antara keempat tim tersebut, Timnas Indonesia menjadi tim yang paling matang dalam merencanakan dan mempersiapkan diri jelang Piala Asia 2023. Sebab, mereka menggelar latihan di Turki pada 20 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024,” lanjut The Thao 247.

Ketimbang kontestan lain di Grup D Piala Asia 2023, Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong memang yang paling cepat mempersiapkan tim. Sejak kemarin, sebagian pemain Timnas Indonesia sudah terbang ke Turki untuk menjalani pemusatan latihan.

Selama di Turki, Timnas Indonesia tak hanya menggelar latihan. Jordi Amat dan kawan-kawan juga menggelar dua laga uji coba kontra Libya pada 2 dan 5 Januari 2024.

Setelah menghadapi Libya, Timnas Indonesia bertolak ke Qatar pada 6 Januari 2024. Selanjutnya pada 9 Januari 2024, Timnas Indonesia akan menantang Iran di Qatar dalam laga uji coba, tim yang kini menempati peringkat 21 dunia.