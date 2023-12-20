Arema FC Bangga Arkhan Fikri Dipanggil Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023

MALANG - Arema FC turut bangga Arkhan Fikri dipanggil Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Pemanggilan pemain itu dilandasi oleh surat bernomor 5415/AGB/719/XII-2023.

Arkhan menjadi satu dari 29 pemain yang dipanggil oleh PSSI di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong untuk mengikuti pemusatan latihan di Turki. TC itu dijadwalkan berlangsung pada 20 Desember - 6 Januari 2024.

Sekadar informasi, Arkhan menjadi pemain muda dari produk kompetisi persepakbolaan Indonesia yang dipanggil. Gelandang berusia 18 tahun ini menjadi yang termuda dipanggil oleh PSSI untuk pemusatan latihan di Turki.

Manajer tim Arema FC Wiebie Dwi Andriyas mengungkap rasa bangganya akan pemanggilan Arkhan Fikri ke Timnas Indonesia. Apalagi, dia merupakan pemain muda yang penampilannya terus meningkat selama membela tim asal Malang ini.

“Tentu kami senang dengan pemanggilan ini. Sebagai klub yang menaungi Arkhan, ini adalah sebuah kebanggaan,” ungkap Wiebie, dikonfirmasi pada Selasa 19 Desember 2023.

Lebih jauh, Wiebie menyebutkan status pemain Timnas yang disandang oleh Arkhan Fikri juga diraih dengan perjuangan. Oleh karena itu, dia mendoakan yang terbaik untuk sang pemain, juga skuad Garuda.