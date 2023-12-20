Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Arema FC Bangga Arkhan Fikri Dipanggil Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |11:07 WIB
Arema FC Bangga Arkhan Fikri Dipanggil Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023
Arema FC ikut bangga Arkhan Fikri dipanggil Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023 (Foto: Instagram/@arkhanfikri)
A
A
A

MALANG - Arema FC turut bangga Arkhan Fikri dipanggil Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Pemanggilan pemain itu dilandasi oleh surat bernomor 5415/AGB/719/XII-2023.

Arkhan menjadi satu dari 29 pemain yang dipanggil oleh PSSI di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong untuk mengikuti pemusatan latihan di Turki. TC itu dijadwalkan berlangsung pada 20 Desember - 6 Januari 2024.

Arkhan Fikri

Sekadar informasi, Arkhan menjadi pemain muda dari produk kompetisi persepakbolaan Indonesia yang dipanggil. Gelandang berusia 18 tahun ini menjadi yang termuda dipanggil oleh PSSI untuk pemusatan latihan di Turki.

Manajer tim Arema FC Wiebie Dwi Andriyas mengungkap rasa bangganya akan pemanggilan Arkhan Fikri ke Timnas Indonesia. Apalagi, dia merupakan pemain muda yang penampilannya terus meningkat selama membela tim asal Malang ini.

“Tentu kami senang dengan pemanggilan ini. Sebagai klub yang menaungi Arkhan, ini adalah sebuah kebanggaan,” ungkap Wiebie, dikonfirmasi pada Selasa 19 Desember 2023.

Lebih jauh, Wiebie menyebutkan status pemain Timnas yang disandang oleh Arkhan Fikri juga diraih dengan perjuangan. Oleh karena itu, dia mendoakan yang terbaik untuk sang pemain, juga skuad Garuda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/31/50/1661731/5-duel-tinju-paling-spektakuler-di-tahun-2025-conor-benn-vs-chris-eubank-torehkan-sejarah-tzc.webp
5 Duel Tinju Paling Spektakuler di Tahun 2025: Conor Benn vs Chris Eubank Torehkan Sejarah!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/26/bek_persib_bandung_julio_cesar_foto_persib.jpg
Bek Persib Julio Cesar Sebut 3 Pemain Ratchaburi FC yang Patut Dijaga Ketat, Siapa Saja?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement