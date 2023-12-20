Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Saat Cristiano Ronaldo Gantikan Peran Luis Castro dan Melatih Rekan Setimnya Jelang Al Nassr vs Al Ettifaq

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |10:58 WIB
Saat Cristiano Ronaldo Gantikan Peran Luis Castro dan Melatih Rekan Setimnya Jelang Al Nassr vs Al Ettifaq
Cristiano Ronaldo memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. (Foto: Instagram/@alnassr)
A
A
A

MOMEN saat Cristiano Ronaldo menggantikan peran Luis Castro dan melatih rekan satu timnya di Al Nassr jelang menghadapi Al Ettifaq menarik untuk diulas. Pasalnya, hal ini menjadi bukti Cristiano Ronaldo adalah seorang pemimpin sejati.

Seperti diketahui, Liga Arab Saudi 2023-2024 baru saja melewati pekan ke-17. Akan tetapi, di pekan ini Al Nassr tidak bermain. Hal ini karena lawan yang seharusnya mereka hadapi, yakni Al Ittihad tengah berlaga di ajang Piala Dunia Antarklub 2023.

Cristiano Ronaldo

(Cristiano Ronaldo saat memimpin latihan Al Nassr. (Foto: YouTube/FGD TV)

Dengan tidak adanya pertandingan di pekan ke-17, Al Nassr memanfaatkan jeda yang cukup panjang untuk mempersiapkan diri menghadapi laga pekan ke-18 melawan tim asuhan Steven Gerrard, Al Ettifaq yang akan digelar pada hari Jumat, 22 Desember 2023.

Dalam unggahan akun Instagram resmi Al Nassr terlihat seluruh punggawa klub berjuluk Faris Najd ini tengah berlatih. Usut punya usut, pada momen latihan ini ternyata terdapat sebuah pemandangan yang sangat menarik.

Di sebuah potongan video yang banyak beredar di dunia maya tampak Cristiano Ronaldo tengah memberi instruksi kepada rekan-rekannya. Sang megabintang asal Portugal itu meminta rekan satu timnya untuk terus berlari. Momen ini seakan memperlihatkan Cristiano Ronaldo seperti seorang pelatih menggantikan Luis Castro.

Lebih dari itu, rekan-rekan satu tim Cristiano Ronaldo pun mengikuti apa yang diinstruksikan olehnya. Hal ini menandakan Cristiano Ronaldo benar-benar dihormati semua pemain Al Nassr sebagai seorang kapten.

Terlepas dari momen Cristiano Ronaldo yang menjadi pelatih, sikap kepemimpinannya bagi Al Nassr memang tidak perlu diragukan lagi. Baik di dalam maupun di luar lapangan, pemain berusia 38 tahun itu selalu bisa menjadi contoh bagi banyak orang untuk terus berkembang.

Halaman:
1 2
      
