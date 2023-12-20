Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Stefano Lilipaly dan Nadeo Argawinata Tak Dipanggil, Bos Borneo FC Sindir Shin Tae-yong Bawa-Bawa Kontrak!

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |16:08 WIB
Stefano Lilipaly dan Nadeo Argawinata Tak Dipanggil, Bos Borneo FC Sindir Shin Tae-yong Bawa-Bawa Kontrak!
Bos Borneo FC Nabil Husein menyindir Shin Tae-yong (Foto: MPI/Andri Bagus Syaeful)
A
A
A

JAKARTA - Bos Borneo FC, Nabil Husein Said Amin, kembali meradang perkara Stefano Lilipaly dan Nadeo Argawinata tak dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Kini, dia lagi-lagi menyindir keras sang pelatih, Shin Tae-yong.

Keputusan Shin tak memanggil Lilipaly kembali menjadi sorotan sebagian netizen. Nabil sebelumnya sudah beberapa kali menyampaikan kekesalan kepada pelatih asal Korea Selatan itu karena tak melirik Fano.

Stefano Lilipaly

Kini eks pemain Bali United itu lagi-lagi tak diberi kesempatan membela Merah Putih pada Piala Asia 2023. Keputusan Shin yang lebih memilih Syahrul Trisna ketimbang Nadeo Argawinata di pos bawah mistar juga turut menyulut api amarahnya.

Nama kedua pemain tersebut sejatinya masuk ke daftar roster 50 nama pemain Timnas Indonesia yang diajukan ke AFC. Namun mereka tak masuk daftar 29 pemain yang ikut pemusatan latihan (TC) di Turki jelang Piala Asia 2023.

Kini, fans garis keras STY menjadi target sindiran Nabil. Tak sampai di situ, pria berusia 29 tahun itu juga menyindir masa depan sang pelatih bersama Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
