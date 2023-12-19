Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala Asia 2023: Shin Tae-yong Hanya Targetkan Timnas Indonesia Lolos 16 Besar

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |23:40 WIB
Piala Asia 2023: Shin Tae-yong Hanya Targetkan Timnas Indonesia Lolos 16 Besar
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Shin Tae-yong mengatakan tidak memasang target tinggi untuk Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. STY hanya menargetkan Skuad Garuda lolos ke babak 16 besar.

Timnas Indonesia tergabung di Grup D Piala Asia bersama dengan Jepang, Uzbekistan, dan Vietnam. Gelaran Piala Asia 2023 sendiri akan berlangsung pada 12 Januari sampai dengan 10 Februari 2024 di Qatar.

Sederet rangkaian persiapan bakal dilakoni pasukan Shin Tae-yong demi tampil maksimal di ajang kali in. Timnas Indonesia akan menjalani pemusatan latihan (TC) lebih dahulu di Turki selama dua pekan sebelum bertolak ke Qatar.

"Persiapan kami targetnya 16 besar, untuk itu saya akan berusaha. Tim juga begitu," kata Shin Tae-yong di Jakarta, Selasa (19/12/2023).

Timnas Indonesia menjadi tim dengan ranking FIFA paling rendah diantara penghuni Grup D lain. Skuad Garuda berada di peringkat 146 dunia. Kendati demikian, Shin Tae-yong sama sekali tak melihat hal tersebut sebagai hambatan.

"Piala asia kali ini, Indonesia terendah secara ranking FIFA. Lawannya juga tim tim yang bagus, begitu juga di grup kami," katanya.

