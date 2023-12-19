Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Justin Hustin Hubner Masuk Daftar 29 Pemain Timnas Indonesia yang Dipanggil Shin Tae-yong Ikut TC di Turki

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |10:36 WIB
Justin Hustin Hubner Masuk Daftar 29 Pemain Timnas Indonesia yang Dipanggil Shin Tae-yong Ikut TC di Turki
Justin Hubner masuk ke dalam 29 pemain Timnas Indonesia yang dipanggil Shin Tae-yong untuk TC di Turki. (Foto: PSSI)
PEMAIN naturalisasi, Justin Hubner dipastikan masuk dalam daftar 29 penggawa Timnas Indonesia yang dipanggil pelatih Shin Tae-yong untuk menjalani pemusatan latihan (TC) di Turki. Hadirnya nama Justin Hubner pun diharapkan dapat membuat lini belakang Timnas Indonesia semakin solid untuk menghadapi Piala Asia 2023.

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia menggelar TC di Turki sebagai persiapan menatap Piala Asia 2023. Adapun ajang tersebut akan berlangsung di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024.

Rencananya, Skuad Garuda akan menjalani TC di Turki dari 20 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024. Baru setelah itu pasukan Shin Tae-yong akan bertolak ke Qatar untuk berjuang di Piala Asia 2023.

Para pemain yang mentas di luar negeri masuk dalam daftar panggilan Shin Tae-yong. Selain itu, mayoritas pemain naturalisasi juga ikut ambil bagian seperti Jordi Amat, Shayne Pattynama, Rafael Struick, Ivar Jenner, dan yang terbaru ada Hubner.

Pasalnya, bek Wolverhampton Wanderers U-21 itu telah resmi menjadi WNI usai mengambil sumpah pada awal Desember lalu. Dengan begitu, Hubner akan menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia di Piala Asia 2023.

Justin Hubner

Manajer Timnas Indonesia, Sumardji menjelaskan bahwa nantinya Timnas Indonesia akan menjalani rangkaian uji coba. Melawan Libya di Antalya, Turki pada 2 dan 5 Januari 2024. Kemudian melawan Iran pada 9 Januari di Qatar.

"Pemain yang bermain di Liga 1 sudah bisa berkumpul semua karena kompetisi jeda hingga awal Februari 2024. Selain itu juga, mereka akan menjalani beberapa rangkaian uji coba, pada tanggal 2 dan 5 Januari 2024 melawan Libya di Antalya, kemudian di tanggal 9 Januuari melawan Iran di Qatar, di lapangan latihan Iran, pukul 20.30," kata Sumardji, dilansir dari situs PSSI, Selasa (19/12/2023).

