HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Maarten Paes, Calon Kiper Timnas Indonesia Bidikan PSSI yang Pernah Bikin Lionel Messi sulit Cetak Gol

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |04:03 WIB
Kisah Maarten Paes, Calon Kiper Timnas Indonesia Bidikan PSSI yang Pernah Bikin Lionel Messi sulit Cetak Gol
Pemain keturunan Indonesia, Maarten Paes diisukan tengah dilirik PSSI untuk dinaturalisasi agar bela Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/maartenpaes)
A
A
A

KISAH Maarten Paes, calon kiper Timnas Indonesia bidikan PSSI yang pernah bikin Lionel Messi sulit cetak gol akan diulas Okezone pada artikel ini. Seperti diketahui, PSSI dikabarkan tengah mencoba menaturalisasi seorang penjaga gawang keturunan yang bermain di Major League Soccer (MLS) bersama Dallas FC bernama Maarten Paes.

Maarten Paes memiliki darah keturunan Indonesia dari sang nenek yang konon lahir di Maluku. Jika dirinya benar-benar dapat dinaturalisasi, maka pos penjaga gawang Timnas Indonesia akan semakin kuat.

Skuad Garuda sejatinya masih memiliki nama kiper top seperti Nadeo Argawinata dan Ernando Ari Sutaryadi. Namun kedua nama itu dirasa belum cukup untuk membawa nama Indonesia ke level yang jauh lebih tinggi.

Nama Nadeo dirasa tampil inkonsisten. Kiper Borneo FC itu kerap kali underperform seperti saat anak asuh Shin Tae-yong dihajar 1-5 oleh Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Di laga itu, Nadeo tidak sekalipun melakukan penyelamatan.

Maarten Paes

Di sisi lain, Ernando jauh lebih konsisten dibandingkan Nadeo. Akan tetapi posturnya yang tidak begitu tinggi untuk seorang penjaga gawang membuatnya masih rawan kebobolan.

Dengan bergabungnya Maarten Paes, maka semua itu dapat diatasi. Dirinya memiliki postur 192 cm yang menunjang posisinya sebagai kiper.

Kemampuan serta pengalamannya yang sudah malang melintang menghadapi pemain top dunia, tentu juga akan menjadi modal kuat untuk dirinya bisa membawa nama Indonesia di pentas dunia.

Halaman:
1 2
      
