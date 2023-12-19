Momen Radja Nainggolan Mau Tukaran Jersey dengan Pemain Timnas Filipina Usai Bhayangkara FC Tumbangkan Persita

MOMEN Radja Nainggolan mau tukaran jersey dengan pemain Timnas Filipina usai Bhayangkara FC tumbangkan Persita Tangerang menarik dikulik. Laga itu tersaji dalam lanjutan Liga 1 2023-2024.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi pada Minggu 17 Desember 2023 itu berlangsung sengit. Hingga peluit panjang dibunyikan, Bhayangkara FC berhasil unggul 3-0 dari Persita Tangerang.

Menariknya, usai laga berakhir terlihat momen di mana Radja Nainggolan berbincang dengan Christian Rontini, salah satu pemain Timnas Filipina yang kini memperkuat Persita Tangerang, hingga berakhir tukar jersey.

Dalam perbincangan tersebut, Rontini mengaku menggunakan bahasa Italia untuk berkomunikasi dengan Radja. Hal ini dilakukan karena kedua pemain tersebut diketahui sama-sama pernah tinggal lama di Negeri Piza.

Sebagai informasi, pemain berusia 24 tahun tersebut merupakan kelahiran Italia dan sempat membela sejumlah klub asal negara tersebut, seperti Antella, Sangiovannese, dan Verbania.

Demikian juga dengan pemain keturunan Indonesia, Radja Nainggolan, yang sudah malang-melintang di kompetisi sepakbola Italia. Pemain berusia 35 tahun tersebut bahkan pernah tercatat membela sejumlah klub besar, di antaranya Inter Milan, AS Roma, dan Cagliari Calcio.

“Ya, (saya bertukar jersey dengan) Radja, kami tadi berbicara dengan bahasa Italia karena kami lama tinggal di Italia. Jadi kami mengalihkan sedikit percakapan dalam pertemuan tadi dan itu normal dan ya kami bertukar jersey dengan saling menaruh hormat,” kata Christian Rontini.