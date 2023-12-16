5 Negara yang Tidak Akan Pernah Bisa Ikut Piala Dunia, Nomor 1 Dekat dengan Indonesia

BERIKUT lima negara yang tak bisa ikut tampil di ajang Pilala Dunia. Salah satu negara ini memiliki letak geografis yang cukup berdekatan dengan Indonesia.

Negara-negara ini bukan tidak memiliki tim sepakbola. Namun, mereka dipastikan tidak bisa ambil bagian di Piala Dunia karena tidak terdaftar dalam keanggotaan FIFA.

5. Britania Raya





Timnas Britania Raya berada di bawah naungan Federasi Sepakbola Kepulauan Virgin Britania Raya. Mereka hanya diizinkan FIFA berlaga di Olimpiade dan dilarang ikut Piala Dunia.

Hal itu karena FIFA membagi Britania Raya ke dalam empat negara yakni Inggris, Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara. Sekadar diketahui, negara Britania Raya sendiri merupakan bagian dari benua Eropa, yang sebenarnya gabungan dari sejumlah negara yang ada di kawasan Britania dan sekitarnya.

4. Monako





Di dunia sepakbola, banyak orang yang lebih mengenal Monako sebagai sebuah klub, yakni AS Monaco yang berkompetisi di Liga Prancis. Padahal Monako yang merupakan negara berdaulat berada di dekat Prancis.

Sayangnya, Monako tak bisa mengirimkan timnas mereka ke Piala Dunia. Pasalnya Monako bukan anggota FIFA.