Pelatih Arema FC Optimistis Bisa Bawa Tim Keluar dari Zona Degradasi Liga 1 2023-2024

MALANG – Pelatih Arema FC, Fernando Valente, optimistis dengan kiprah timnya di Liga 1 2023-2024. Dia yakin bisa membawa Arema FC keluar dari zona degradasi Liga 1 2023-2024.

Arema FC akhirnya berhasil meraih kemenangan dengan mengalahkan Persis Solo pada pekan ke-22 Liga 1 2023-2024. Jelas, ini menjadi momentum kebangkitan bagi Singo Edan untuk bisa keluar dari zona degradasi di papan klasemen sementara.

Untuk itu, Valente mengingatkan kepada anak asuhnya untuk terus fokus berbenah meningkatkan kualitas permainan. Hal itu bertujuan untuk meraih kemenangan di setiap laga yang akan dimainkan. "Kami tetap harus terus meningkatkan progres permainan. Kami tahu ini tidak mudah. Dengan situasi saat ini kami membutuhkan poin," kata Valente, dikutip dari situs LIB, Jumat (15/12/2023).

"Maka di setiap pertandingan, kami harus bertarung habis-habisan untuk mendapatkan tiga poin," sambungnya.