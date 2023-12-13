Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Satgas Anti Mafia Bola Takkan Pandang Bulu, Erick Thohir Tegaskan PSSI Transparan dan Siap Diinvestigasi

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |23:07 WIB
Satgas Anti Mafia Bola Takkan Pandang Bulu, Erick Thohir Tegaskan PSSI Transparan dan Siap Diinvestigasi
Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Kapolri Listyo Sigit Prabowo (Foto: PSSI)
A
A
A

SATGAS Anti Mafia Bola resmi didirikan bersama Kepolisian Republik Indonesia dan takkan pandang bulu, Erick Thohir tegaskan PSSI transparan dan siap diinvestigasi. Pemberantasan mafia sepakbola Indonesia memasuki babak baru, sesuai dengan harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Presiden Jokowi menginginkan sepakbola Indonesia yang semakin baik sehingga bisa berkompetisi dengan bersih dan berprestasi. Harapannya adalah agar Timnas Indonesia menjadi yang terbaik di Asia Tenggara dan menembus level Asia, bahkan dunia nantinya.

Erick Thohir

Erick Thohir menyampaikannya dalam konferensi pers Satgas Anti Mafia Bola di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu (13/12/2023). Erick mengucapkan terima kasih atas keseriusan Presiden Joko Widodo dan Kapolri dalam mendorong pengungkapan Mafia Sepak Bola. Erick menegaskan bahwa pengungkapannya tanpa pandang bulu.

"Oleh karena itu, saya dan PSSI siap diperiksa jika memang diperlukan dalam pengungkapan mafia bola ini. PSSI akan selalu transaparan," katanya, sebagaimana keterangan yang diterima oleh Okezone.

Hadir pada kesempatan tersebut Kapolri Jenderal Polisi Listyi Sigit Prabowo, Kepala Satgas Anti Mafia Bola Polri Irjen Polisi Asep Edi Suheri, Ketua Satgas Anti Mafia Bola Independen Maruarar Sirait, serta Anggota Satgas Anti Mafia Bola Independen Najwa Shihab.

"Hal yang luar biasa terjadi hari ini bahwa cita-cita sebagai bangsa yang ingin memiliki sepak bola bersih dan berprestasi dilakukan terus menerus oleh Presiden Jokowi dan Presiden (FIFA) Gianni Infantino. Mereka percaya sepakbola indonesia bisa jadi yang terbaik di Asia Tenggara, Asia, dan bahkan di dunia," ujarnya.

Erick Thohir menuturkan bahwa hal ini juga demi mewujudkan harapan Presiden FIFA, Gianni Infantino, dan para pencinta sepakbola Indonesia. PSSI dan Polri telah membentuk Satgas Anti Mafia Bola Polri, yang kemudian dilengkapi oleh Satgas Anti Mafia Bola Independen sebagai pendampingan.

"FIFA dan pemerintah ingin mendorong sepakbola Indonesia tidak terindikasi adanya pengaturan skor," kata Erick.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/49/3188963/persebaya_surabaya_dijatuhi_denda_rp250_juta_oleh_komite_disiplin_pssi-9jhY_large.jpg
Persebaya Surabaya Didenda Rp250 Juta oleh Komdis PSSI, Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185824/erick_thohir-ogD7_large.jpg
Terima Dana Rp16,69 Triliun dari FIFA dan Saudi Fund, PSSI: Peluang Besar Peroleh Stadion Berstandar Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184316/erick_thohir-FDVY_large.jpg
Erick Thohir jika Rizky Ridho Menang Puskas Award 2025: Jangan Double Tax
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179139/pssi_lewat_sekretaris_jenderal_yunus_nusi_angkat_bicara_terkait_keinginan_jepang_dari_afc-yc9n_large.jpeg
Respons PSSI Terkait Kabar Jepang Ingin Keluar dari AFC
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/26/50/1660213/rehat-dari-ring-usai-kalah-lawan-aj-jake-paul-siap-jadi-ayah-dan-dampingi-jutta-leerdam-ke-olimpiade-xsv.webp
Rehat dari Ring Usai Kalah Lawan AJ, Jake Paul Siap Jadi Ayah dan Dampingi Jutta Leerdam ke Olimpiade
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/26/gelandang_bayern_munchen_leon_goretzka.jpg
Napoli Bidik Leon Goretzka, Antonio Conte Ingin Gelandang Kelas Dunia 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement