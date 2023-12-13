Satgas Anti Mafia Bola Takkan Pandang Bulu, Erick Thohir Tegaskan PSSI Transparan dan Siap Diinvestigasi

SATGAS Anti Mafia Bola resmi didirikan bersama Kepolisian Republik Indonesia dan takkan pandang bulu, Erick Thohir tegaskan PSSI transparan dan siap diinvestigasi. Pemberantasan mafia sepakbola Indonesia memasuki babak baru, sesuai dengan harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Presiden Jokowi menginginkan sepakbola Indonesia yang semakin baik sehingga bisa berkompetisi dengan bersih dan berprestasi. Harapannya adalah agar Timnas Indonesia menjadi yang terbaik di Asia Tenggara dan menembus level Asia, bahkan dunia nantinya.

Erick Thohir menyampaikannya dalam konferensi pers Satgas Anti Mafia Bola di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu (13/12/2023). Erick mengucapkan terima kasih atas keseriusan Presiden Joko Widodo dan Kapolri dalam mendorong pengungkapan Mafia Sepak Bola. Erick menegaskan bahwa pengungkapannya tanpa pandang bulu.

"Oleh karena itu, saya dan PSSI siap diperiksa jika memang diperlukan dalam pengungkapan mafia bola ini. PSSI akan selalu transaparan," katanya, sebagaimana keterangan yang diterima oleh Okezone.

Hadir pada kesempatan tersebut Kapolri Jenderal Polisi Listyi Sigit Prabowo, Kepala Satgas Anti Mafia Bola Polri Irjen Polisi Asep Edi Suheri, Ketua Satgas Anti Mafia Bola Independen Maruarar Sirait, serta Anggota Satgas Anti Mafia Bola Independen Najwa Shihab.

"Hal yang luar biasa terjadi hari ini bahwa cita-cita sebagai bangsa yang ingin memiliki sepak bola bersih dan berprestasi dilakukan terus menerus oleh Presiden Jokowi dan Presiden (FIFA) Gianni Infantino. Mereka percaya sepakbola indonesia bisa jadi yang terbaik di Asia Tenggara, Asia, dan bahkan di dunia," ujarnya.

Erick Thohir menuturkan bahwa hal ini juga demi mewujudkan harapan Presiden FIFA, Gianni Infantino, dan para pencinta sepakbola Indonesia. PSSI dan Polri telah membentuk Satgas Anti Mafia Bola Polri, yang kemudian dilengkapi oleh Satgas Anti Mafia Bola Independen sebagai pendampingan.

"FIFA dan pemerintah ingin mendorong sepakbola Indonesia tidak terindikasi adanya pengaturan skor," kata Erick.