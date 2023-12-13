Melihat Balasan Menohok Cristiano Ronaldo Usai Diejek Selama Pertandingan oleh Fans Al Shahab

MELIHAT balasan menohok Cristiano Ronaldo usai diejek selama pertandingan oleh fans Al Shabab. Bintang Al Nassr itu harus rela mendapat ejekan sepanjang laga perempatfinal Piala Raja Arab Saudi 2023-2024.

Bertanding menghadapi Al Shabab di Al Shabab Club Stadium, Selasa, 12 Desember 2023 dini hari WIB, Cristiano Ronaldo kembali mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari pendukung tim lawan. Sejak awal laga, mereka meneriakkan nama Lionel Messi yang notabene adalah rival abadi CR7.

Hal itu dilakukan dengan harapan dapat mengganggu fokus pemain bintang Timnas Portugal tersebut. Menariknya, Cristiano Ronaldo tidak ambil pusing dengan kejadian itu. Dalam satu momen, dia justru memberikan balasan yang berkelas pada para pendukung Al Shabab.

Tepatnya, di babak kedua saat Al Nassr unggul 3-1, Ronaldo kembali diejek dengan teriakan Lionel Messi. Namun di momen itu, dia membalasnya dengan gestur menunjuk telinga dan kemudian tersenyum.

Gestur itu seakan mengisyaratkan jika Ronaldo tidak dapat mendengar ejekan itu. Atau dalam konteks lain, aksinya itu seperti mengartikan telinga Ronaldo sudah kebal dengan ejekan.

Dan benar saja, tidak lama berselang setelah aksinya itu, onaldo berhasil mencetak gol keempat Al Nassr di laga ini. Gol itu menjadi yang ke-50 buatnya di sepanjang tahun ini.