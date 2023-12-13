Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Melihat Balasan Menohok Cristiano Ronaldo Usai Diejek Selama Pertandingan oleh Fans Al Shahab

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |13:41 WIB
Melihat Balasan Menohok Cristiano Ronaldo Usai Diejek Selama Pertandingan oleh Fans Al Shahab
Cristiano Ronaldo membalas ejekan fans Al Shabab (Foto: Twitter/@AlNassrFC_EN)
A
A
A

MELIHAT balasan menohok Cristiano Ronaldo usai diejek selama pertandingan oleh fans Al Shabab. Bintang Al Nassr itu harus rela mendapat ejekan sepanjang laga perempatfinal Piala Raja Arab Saudi 2023-2024.

Bertanding menghadapi Al Shabab di Al Shabab Club Stadium, Selasa, 12 Desember 2023 dini hari WIB, Cristiano Ronaldo kembali mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari pendukung tim lawan. Sejak awal laga, mereka meneriakkan nama Lionel Messi yang notabene adalah rival abadi CR7.

Cristiano Ronaldo

Hal itu dilakukan dengan harapan dapat mengganggu fokus pemain bintang Timnas Portugal tersebut. Menariknya, Cristiano Ronaldo tidak ambil pusing dengan kejadian itu. Dalam satu momen, dia justru memberikan balasan yang berkelas pada para pendukung Al Shabab.

Tepatnya, di babak kedua saat Al Nassr unggul 3-1, Ronaldo kembali diejek dengan teriakan Lionel Messi. Namun di momen itu, dia membalasnya dengan gestur menunjuk telinga dan kemudian tersenyum.

Gestur itu seakan mengisyaratkan jika Ronaldo tidak dapat mendengar ejekan itu. Atau dalam konteks lain, aksinya itu seperti mengartikan telinga Ronaldo sudah kebal dengan ejekan.

Dan benar saja, tidak lama berselang setelah aksinya itu, onaldo berhasil mencetak gol keempat Al Nassr di laga ini. Gol itu menjadi yang ke-50 buatnya di sepanjang tahun ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/51/3191802/pemain_timnas_mesir-YGc2_large.jpg
Kisah Mohamed Salah yang Kompak dengan Pemain Timnas Mesir Membaca Al Fatihah dan Al Ikhlas Sebelum Tanding
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191634/miliano_jonathans_disebut_siap_hengkang_dari_fc_utrecht-cmdU_large.jpg
Minim Menit Bermain, Pemain Timnas Indonesia Miliano Jonathans Siap Hengkang dari FC Utrecht!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191686/justin_hubner_resmi_lamar_jennifer_coppen-a7zh_large.jpg
Resmi! Bintang Timnas Indonesia Justin Hubner Lamar Jennifer Coppen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/51/3191515/berikut_tiga_keuntungan_ajang_afc_nations_league_untuk_timnas_indonesia-xNIK_large.jpeg
3 Keuntungan Ajang AFC Nations League untuk Timnas Indonesia, Nomor 1 Naikkan Ranking FIFA
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/26/11/1660145/timnas-u16-indonesia-menang-telak-50-atas-brunei-darussalam-daj.jpg
Timnas U-16 Indonesia Menang Telak 5-0 atas Brunei Darussalam
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/28/marc_marquez_2.jpg
Rafael Nadal Terpukau! Marc Marquez Disebut Atlet Paling Fenomenal Sepanjang Masa
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement