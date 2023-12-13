Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Rafael Struick, Tertarik Banting Setir Jadi Selebgram jika Pensiun dari Timnas Indonesia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |12:27 WIB
Rafael Struick tertarik jadi selebgram. (Foto: Instagram/@rafaelstruick)
Rafael Struick tertarik jadi selebgram. (Foto: Instagram/@rafaelstruick)
A
A
A

KISAH Rafael Struick yang tertarik banting setir jadi selebgram jika pensiun dari Timnas Indonesia akan diulas dalam artikel ini. Minat itu sendiri disebut Rafael Struick muncul karena memiliki banyak pengikut di media sosialnya, utamanya Instagram.

Rafael Struick memang dapat atensi besar kala resmi dinaturalisasi untuk membela Timnas Indonesia. Terbukti, pengikutnya di Instagram pun langsung meledak.

Rafael Struick

Sosok Rafael Struick makin jadi sorotan usai dirinya berhasil tampil dengan performa ciamik dalam membela Timnas Indonesia. Kini, striker muda itu memiliki sekira 1,2 juta pengikut di Instagram pribadinya.

Angka itu pun masih akan terus bertambah pastinya seiring berjalannya waktu. Apalagi, pemain ADO Den Haag tersebut masih berumur 20 tahun dan merupakan penggawa masa depan Timnas Indonesia.

Dengan ketenaran yang dimilikinya saat ini, siapa yang sangka ternyata Rafael Struick telah memiliki rencana karier yang tak biasa setelah gantung sepatu dari sepakbola, termasuk Timnas Indonesia. Pemain berusia 20 tahun itu mengaku tertarik untuk menjadi selebgram.

Saat banting setir ke pekerjaan itu, Rafael Struick ingin membagikan kisah positif di masa tuanya nanti kepada para fans. Dia ingin fansnya, baik yang ada di Indonesia maupun Belanda, bisa mengetahui kehidupannya.

“Saat ini, saya memiliki banyak pengikut dan itu akan terus bertambah di tahun-tahun mendatang,” kata Struick, dikutip dari Omroepwest, Rabu (13/12/2023).

“Saya bahkan berpikir saya bisa menjadi influencer setelah karier sepakbola saya. Dan tidak hanya untuk follower Indonesia saja, tapi juga untuk fans dari negara lain. Bagi saya itu tampak keren,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
