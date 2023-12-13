5 Negara Kaya yang Prestasi Sepakbolanya Memble, Nomor 1 Jadi Lumbung Gol Cristiano Ronaldo

SEBANYAK lima negara kaya yang prestasi sepakbolanya memble akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah negara yang tim nasionalnya sering jadi lumbung gol Cristiano Ronaldo.

Berdasarkan data Forbes India, negara-negara di bawah ini memiliki gross domestic product (GDP) per kapita yang tinggi pada 2023. Bisa dipastikan, negara-negara tersebut adalah negara yang makmur.

Namun demikian, kemakmuran tersebut nyatanya tidak berdampak kepada prestasi sepakbola mereka. Negara apa sajakah itu? Simak pembahasan berikut ini.

Berikut 5 Negara Kaya yang Prestasi Sepakbolanya Memble

5. Macau





Macau adalah sebuah negara Asia yang berada di dekat China. Timnas sepakbola mereka hanya berada di peringkat 186 dalam ranking FIFA terkini.

Paling bagus, peringkat Macau hanyalah berada di posisi ke-156 dalam ranking FIFA. Timnas Macau tidak pernah tercatat tampil dalam ajang prestisius, seperti Piala Asia.

4. San Marino





Timnas San Marino adalah lumbung gol bagi negara-negara Eropa pada setiap pertandingan kualifikasi Piala Eropa atau Piala Dunia. Mereka adalah negara kecil yang terletak di dekat Italia.

Banyak pesepakbola San Marino yang bukanlah profesional. Pada saat ini, peringkat San Marino di ranking FIFA adalah 210.