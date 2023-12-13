Jelang Laga Persija Jakarta vs PSS Sleman, Macan Kemayoran Dapat Kabar Baik dari Gustavo Almeida dan Hanif Sjahbandi

JELANG laga Persija Jakarta vs PSS Sleman, Macan Kemayoran dapat kabar baik dari Gustavo Almeida dan Hanif Sjahbandi. Macan Kemayoran – julukan Persija – sedang berupaya mengakhiri paceklik kemenangan yang tengah berjalan dalam tiga laga terakhir.

Gustavo Almeida bergabung dengan Persija dari Arema FC pada bursa transfer paruh musim Liga 1 2023-2024. Da diharapkan mampu menjadi jawaban atas krisis gol di lini serang skuad asuhan Thomas Doll.

Pasalnya, Gustavo merupakan top skor sementara Liga 1 2023-2024 sejauh ini. Dia mengemas 14 gol, setara dengan rival senegara yang memperkuat Persib Bandung, David Da Silva.

Namun demikian, Gustavo Almeida mengalami cedera hamstring pada saat melakoni debutnya di laga kontra Bhayangkara FC, 27 November 2023 lalu. Dia pun masih menepi hingga pekan lalu.

Kini, dokter tim Persija, dr. Ikhsan Eka Putra membawa kabar baik. Dijelaskan bahwa cedera hamstring yang dialami Gustavo kini sudah membaik.

"Alhamdulillah cedera hamsring Gustavo sudah membaik. Proses pemulihan sangat bagus. Terus doakan yang terbaik untuk Gustavo," kata dr. Ikhsan dilansir laman resmi klub, Rabu (13/12/2023).