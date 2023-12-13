Kalahkan Persikab 2-1, Malut United Dituntut Pertahankan Performa di Liga 2 2023-2024

KALAHKAN Persikab 2-1, Malut United dituntut pertahankan performa di Liga 2 2023-2024. Laskar Kie Raha – julukan Malut United – sukses memetikt iga poin penuh dalam laga terbarunya di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Rabu (13/12/2023) sore tadi WIB.

Frets Butuan dan Dave Mustaine sukses membantu Malut United menang dalam laga ini. Sedangkan tim lawan membalas melalui gol Kevy Sahertian.

Malut United mendominasi dengan melepaskan 10 tembakan dan empat di antaranya mengarah ke gawang. Dua gol tercipta pada menit ke-20 dan 42. Gol menit ke-42 itu adalah shot on target ke-4 Laskar Kie Raha sekaligus yang terakhir sepanjang laga.

Kubu tim tamu yang sudah tidak memiliki peluang mencapai babak 12 besar melepaskan 5 percobaan dan hanya satu yang tepat sasaran.

Di babak kedua, permainan tim tamu berubah. Seperti yang disampaikan pelatih Persikab, I Putu Gede, saat jumpa pers, para pemainnya berhasil memperbaiki penampilan dan mempercepat ritme.

Diawali kegagalan membuang bola dengan sempurna oleh kiper Ray Redondo, bola berbalik dan menjadi gol di sisi kiri pertahanan Malut United menit ke-81. Itulah tembakan tepat sasaran ke-4 Persikab yang menjadi gol sekaligus shot on target terakhir di pertandingan.

"Kemenangan yang tidak mudah. Kami persembahkan kemenangan ini kepada seluruh suporter Malut United di mana pun mereka berada," ucap Imran Nahumarury, pelatih Malut United, sebagaimana keterangan yang diterima oleh Okezone.

Soal performa di babak kedua, Imran mengatakan bahwa tidak ada kesengajaan untuk menurunkan tempo permainan. Namun, itu disayangkan karena berujung oleh gol balasan meski tak memengaruhi hasil akhir untuk keunggulan Malut.

"Saya menyayangkan terjadinya gol ini. Semua karena kesalahan kami sendiri. Masih ada evaluasi di semua lini yang akan kami lakukan," tutur Imran.

Kapten Malut United di pertandingan ini, Bagus Nirwanto, menegaskan sikap para pemain menjelang laga terakhir Pegadaian Liga 2 Grup 2.