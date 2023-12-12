Presiden FIFA Gianni Infantino Buka Suara soal Aksi Tinju Wasit di Liga Super Turki oleh Presiden Ankaragucu

PRESIDEN FIFA, Gianni Infantino, buka suara soal aksi tinju wasit di Liga Super Turki oleh Presiden Ankaragucu, Faruk Koca. Infantino mengecam aksi tersebut, dan menegaskan bahwa tidak ada ruang untuk kekerasan dalam sepak bola.

Infantino mengutuk aksi dari Koca tersebut. Hal ini disampaikan secara langsung oleh sang Presiden FIFA melalui akun Instagram-nya.

"Tidak ada tempat untuk kekerasan dalam sepak bola, di dalam atau di luar lapangan," bunyi kutipan Infantino di Instagram, dipetik dari Daily Mail, Selasa (12/12/2023).

Sebagaimana diketahui, sepak bola Turki mengalami kekacauan pada Senin, (11/12/2023). Faruk Koca melancarkan serangan kejam terhadap wasit, Halil Umut Meler.

Pada laga tersebut, timnya hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Caykur Rizespor. Kejadian itu menghebohkan jaga maya terkhusus para pencinta sepak bola dunia.