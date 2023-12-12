Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Breaking News: Persis Solo Evaluasi Leonardo Medina, Laskar Sambernyawa Tunjuk Tithan Wulung sebagai Caretaker

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |18:24 WIB
Breaking News: Persis Solo Evaluasi Leonardo Medina, Laskar Sambernyawa Tunjuk Tithan Wulung sebagai Caretaker
Pelatih Persis Solo, Leonardo Medina. (Foto: Instagram/persisofficial)
A
A
A

SOLO Persis Solo resmi mengistirahatkan pelatih Leonardo Medina memimpin Laskar Sambernyawa hingga dua laga ke depan. Hal itu dilakukan karena Persis ingin mengevaluasi kinerja Medina, dan untuk mengisi tempat yang ditinggalkannya itu, pihak klun menunjuk Tithan Wulung Suryata sebagai caretaker.

Medina beserta timnya akan dievaluasi setelah Laskar Sambernyawa hanya meraih satu kemenangan dari lima laga terakhir. Empat laga lainnya berakhir dengan tiga kekalahan dan satu kali imbang.

Pada laga terakhir, Persis Solo ditumbangkan Arema FC 1-3 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali pada Sabtu 9 Desember 2023 lalu. Tiga hari kemudian, Laskar Sambernyawa mengumumkan Medina beserta tim kepelatihannya akan dievaluasi.

“Pasca laga kontra Arema FC pada Sabtu (9/12), Persis mengambil keputusan untuk mengevaluasi tim kepelatihan Persis. Keputusan tersebut diambil, berdasarkan evaluasi kinerja dan catatan performa klub dalam beberapa laga terakhir,” tulis laman resmi Persis Solo, dikutip pada Selasa (12/12/2023).

Leonardo Medina

Persis kemudian menunjuk Tithan sebagai penanggungjawab tim untuk dua pertandingan selanjutnya, yakni melawan Persebaya Surabaya pada Rabu 13 Desember 2023, dan Dewa United pada Minggu 17 Desember 2023 mendatang.

Halaman:
1 2
      
