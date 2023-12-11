Profil Tommy Millar, Gelandang Serang Keturunan yang Ungkap Hasrat Bela Timnas Indonesia

Tommy Millar, pemain keturunan Indonesia ungkap keinginan bela Timnas Indonesia (Foto: Instagram/tommymillar10)

GELANDANG serang keturunan Indonesia Tommy Millar ungkap hasrat bela Timnas Indonesia. Milliar memiliki darah Indonesia dari pihak ibunya.

Akun Instagram @futbol.indonesiaa mengungkap adanya pemain keturunan anyar yang bisa membela Timnas Indonesia. Dialah Tommy Millar, seorang pemain keturunan Kanada, Indonesia, dan Belanda yang kini bermain di Liga Selandia Baru.

Diungkap oleh akun tersebut, Millar merupakan seorang gelandang. Dia bisa bermain sebagai gelandang serang atau gelandang tengah. Namun, juga mampu diandalkan sebagai striker.

Millar masih berusia 20 tahun dan punya postur yang mumpuni, yaitu 190 cm. Pemain kelahiran 11 Februari 2003 itu membela West Coast Rangers FC, yang merupakan tim kasta tertinggi Liga Selandia Baru.

Berdasarkan kabar dari akun @futboll.indonesiaa, Millar punya darah Indonesia dari pihak ibunya. Tepatnya, sang ayah dari ibunya, alias kakek Millar, lahir di Surabaya, Indonesia.