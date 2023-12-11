Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Komentar Rafael Struick soal Ragnar Oratmangoen yang Segera Bermain di Timnas Indonesia

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |17:52 WIB
Komentar Rafael Struick soal Ragnar Oratmangoen yang Segera Bermain di Timnas Indonesia
Rafael Struick kala membela Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@rafaelstruick)
RAFAEL Struick memberikan komentar soal Ragnar Oratmangoen yang segera bermain di Timnas Indonesia. Meski belum kenal secara personal, penyerang sayap kiri Timnas Indonesia itu menilai Ragnar sebagai pemain yang bagus untuk mempersolid lini serang skuad Garuda.

Seperti diketahui, Ragnar Oratmangoen pernah datang langsung ke Indonesia bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pada November 2023. Kini, winger kiri Fortuna Sittard itu masuk antrean program pemain naturalisasi yang dilakukan PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia.

Ragnar Oratmangoen

Hal itu dilakukan setelah Ragnar Oratmangoen menyatakan siap untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia (WNI). Namun, pemain sayap yang kini berkarier di kasta tertinggi Liga Belanda itu harus bersabar. Sebab, proses naturalisasi pemain 25 tahun itu baru akan dimulai pada 2024.

“Prosesnya (Ragnar) masih belum siap seperti dua atlet ini, jadi sementara baru Jay (Idzes) dan Nathan (Tjoe-A-On) dan mungkin Ragnar kita proyeksi di tahun depan (2024),” kata Menpora Dito Ariotedjo kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Senin (4/12/2023).

PSSI berniat menaturalisasi Ragnar Oratmangoen agar lini depan Timnas Indonesia semakin tajam. Di sisi lain, kehadirannya akan menjadi ancaman bagi para pemain depan Timnas Indonesia, termasuk Rafael Struick, winger kiri yang membela ADO Den Haag, klub Liga 2 Belanda (Eerste Divisie).

Terlebih, Ragnar Oratmangoen memiliki posisi utama yang sama dengan Rafael Struick, yaitu sebagai winger kiri. Meski begitu, Rafael justru menyambut baik kehadiran Ragnar Oratmangoen yang jadi calon pesaingnya di skuad Timnas Indonesia. Bahkan, pemain 20 tahun itu tak sabar untuk bertemu dengan Ragnar.

“Soal pemain baru (Ragnar), saya tahu sedikit dia main di Liga Belanda. Saya belum kenal secara personal, tapi saya sangat ingin bertemu dia (Ragnar),” kata Rafael Struick pada konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia vs Filipina pada matchday kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Senin (20/11/2023).

