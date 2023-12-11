Wasit Asal Jepang Pimpin Laga Persib Bandung vs Persik Kediri, Begini Reaksi Pelatih Kedua Tim

LAGA Persib Bandung vs Persik Kediri di pekan ke-22 Liga 1 2023-2024 dipimpin oleh wasit asal Jepang, yakni Futoshi Nakamura. Usai laga, pelatih kedua tim pun langsung memberikan komentarnya soal kepemimpinan wasit asal Jepang itu.

Futoshi Nakamura sendiri dihadirkan sebagai bagian dari program PSSI dan Asosiasi Sepakbola Jepang (JFA). Selama menjalankan tugasnya, Futoshi Nakamura didampingi Frengki Fredianto sebagai asisten wasit 1, M Akbar Jamaluddin sebagai asisten wasit 2, dan Aprisman Aranda sebagai wasit cadangan.

Pelatih Persik Kediri, Marcelo Rospide, menilai kehadiran wasit asal Jepang itu memberi dampak positif. Menurutnya, tidak ada keputusan yang janggal selama memimpin pertandingan.

“Saya pikir wasit ini jadi satu yang terbaik untuk pertandingan dan ini game yang bersih, tidak ada masalah,” kata Marcelo usai pertandingan.

Marcelo Rospide pun merasa kehadiran wasit Jepang itu membuat para pemain bisa mengontrol emosinya. Alhasil, tidak ada protes berlebihan yang dikeluarkan para pemain dari kedua tim yang bertanding.

“Wasit banyak berdiskusi dengan pemain dan tetap menjaga pemain tetap tenang, dia mengambil keputusan yang tepat,” jelas Marcelo.

Marcelo memastikan selama ini tidak pernah mempermasalahkan siapa pun wasit yang memimpin pertandingan di Liga 1 2023-2024, baik itu asing atau lokal. Sebab baginya, semua wasit sama saja.

“Sama saja, karena semua wasit bisa saja membuat kesalahan dan semua harus paham itu. Tapi, hari ini bagi saya ini adalah game yang bagus,” jelas Marcelo.