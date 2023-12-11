Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Beckham Putra Akui Gol Penalti Persik Kediri Bikin Mental Persib Bandung Anjlok

Miftahul Ghani , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |00:04 WIB
Beckham Putra Akui Gol Penalti Persik Kediri Bikin Mental Persib Bandung Anjlok
Beckham Putra Nugraha mengakui gol penalti Persik Kediri membuat Persib Bandung kena mental (Foto: MPI/Miftahul Ghani)
BANDUNG - Gelandang Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha, mengakui gol pertama Persik Kediri dari titik penalti membuat mental timnya anjlok pada laga pekan ke-22 Liga 1 2023-2024. Gol kedua lantas menjadi pukulan telak bagi Maung Bandung di laga itu.

Laga Persib Bandung vs Persik Kediri itu berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu 10 Desember 2023 malam WIB. Dua gol Macan Putih disumbangkan Renan Silva (49') dan Anderson Nascimento (59').

Persib Bandung vs Persik Kediri

Beckham merasa di babak pertama Persib bermain cukup bagus dengan memberikan perlawanan. Namun, di babak kedua, tuan rumah disebutnya terlalu berinisiatif menyerang sehingga sering kehilangan bola.

“Dan di babak kedua kami terlalu inisiatif untuk menyerang, kami banyak kehilangan bola,” kata Beckham usai laga, dikutip pada Senin (11/12/2023).

Gol pertama yang dicetak Persik lewat titik penalti membuat Persib kehilangan konsentrasi. Apalagi, tim tamu kemudian bisa menambah gol dalam kurun 10 menit.

“Saat penalti membuat mental kami agak sedikit turun dan mungkin terus gol kedua juga makin turun nge-drop,” tukas Etam -sapaan akrabnya.

