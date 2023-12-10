Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Marcelo Rospide Bahagia Persik Kediri Kalahkan Persib Bandung di Kandang Lawan

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |23:35 WIB
Marcelo Rospide Bahagia Persik Kediri Kalahkan Persib Bandung di Kandang Lawan
Marcelo Rospide bahagia Persik Kediri menang 2-0 atas Persib Bandung (Foto: MPI/Miftahul Ghani)
BANDUNG - Pelatih Persik Kediri, Marcelo Rospide, menunjukkan kebahagiaannya usai menang 2-0 atas Persib Bandung pada laga pekan ke-22 Liga 1 2023-2024. Menurutnya, Macan Putih telah menjalani malam yang indah di Bandung.

Laga Persib Bandung vs Persik Kediri itu berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/12/2023) malam WIB. Dua gol tim tamu disumbangkan Renan Silva (49') dan Anderson Nascimento (59').

“Yang pertama, kami punya malam, malam yang indah, kami tak akan melupakan laga ini, karena pada persiapan kami tahu ini akan jadi laga yang sangat sulit bagi kami untuk dihadapi," ungkap Rospide usai laga, Minggu (10/12/2023).

"Melawan Persib Bandung, yang mana menjadi satu dari tim terbaik di liga ini, jadi tantangan bagi kami untuk datang ke sini, kami coba untuk berjuang,” imbuh pria asal Brasil itu.

Lebih lanjut, Rospide merasa timnya bisa mengontrol permainan selama babak pertama. Mereka kemudian semakin berkembang di babak kedua hingga bisa mencetak dua gol kemenangan.

“Setelah itu Persib coba untuk menekan kami dengan intensitas yang sangat tinggi, dan kami mencoba untuk tetap bertahan di lapangan ketika mereka mencetak peluang,” terang Rospide.

Persik, lanjutnya, mulai memanfaatkan serangan balik dan mencoba pertahankan keunggulan. Pada akhirnya, timnya berhasil meraih kemenangan atas Persib.

Halaman:
1 2
      
