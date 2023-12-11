Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

3 Penyerang Ganas yang Bisa Dibeli Manchester United pada Januari 2024, Nomor 1 Pernah Gagal di Chelsea

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |06:13 WIB
3 Penyerang Ganas yang Bisa Dibeli Manchester United pada Januari 2024, Nomor 1 Pernah Gagal di Chelsea
Timo Werner bisa jadi opsi Manchester United di bursa transfer musim dingin 2024 nanti (Foto: Reuters)
A
A
A

TIGA penyerang ganas yang bisa dibeli Manchester United pada Januari 2024 akan menjadi pembahasan kali ini. Seperti diketahui, Setan Merah dikabarkan bakal bergerak cepat untuk merombak skuad mereka pada jendela transfer musim dingin nanti.

Sebelumnya, Manchester United dirumorkan bakal melepas tiga pemain bintang mereka. Salah satu pakar transfer pemain, Fabrizio Romano menyebut ada tiga penyerang ganas yang bisa dibeli Manchester United di bursa transfer Januari nanti, siapa saja? berikut daftarnya.

3. Serhou Guirassy


Pertama ada nama Serhou Guirassy. Pemain asal Guinea ini memang sudah dikaitkan dengan Setan Merah sejak beberapa pekan terakir.

Pihak klub tertarik dengan penampilan sang pemain bersama Stuttgart selama musim 2023-2024.Guirassy tercatat telah mencetak 16 gol dan dua assist bersama Stuttgart.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/46/3102253/4-pemain-yang-bisa-tinggalkan-barcelona-pada-januari-2025-nomor-1-jadi-incaran-liverpool-rxuUskKuSe.jpg
4 Pemain yang Bisa Tinggalkan Barcelona pada Januari 2025, Nomor 1 Jadi Incaran Liverpool!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/45/3010600/bristol-rovers-tertarik-kembali-datangkan-elkan-baggott-7Qknb68Yao.jpg
Bristol Rovers Tertarik Kembali Datangkan Elkan Baggott
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/08/51/2967595/banyak-dapat-tawaran-jesse-lingard-ungkap-alasan-pilih-gabung-fc-seoul-fxW84Rf02y.jpg
Banyak Dapat Tawaran, Jesse Lingard Ungkap Alasan Pilih Gabung FC Seoul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/05/51/2965819/sempat-ramai-disebut-gantikan-shin-tae-yong-di-timnas-indonesia-pelatih-ini-jadi-calon-kuat-pengganti-xavi-hernandez-di-barcelona-R2eRRJUycE.jpg
Sempat Ramai Disebut Gantikan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, Pelatih Ini Jadi Calon Kuat Pengganti Xavi Hernandez di Barcelona
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/23/51/1659163/disiplin-dan-pantang-menyerah-jadi-kunci-timnas-hoki-es-indonesia-raih-medali-emas-cvr.webp
Disiplin dan Pantang Menyerah Jadi Kunci Timnas Hoki Es Indonesia Raih Medali Emas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2018/06/01/fabio_capello.jpg
Serie A 2025-2026: Fabio Capello Prediksi 5 Klub Berpeluang Besar Raih Gelar, Termasuk Juventus!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement