3 Penyerang Ganas yang Bisa Dibeli Manchester United pada Januari 2024, Nomor 1 Pernah Gagal di Chelsea

Timo Werner bisa jadi opsi Manchester United di bursa transfer musim dingin 2024 nanti (Foto: Reuters)

TIGA penyerang ganas yang bisa dibeli Manchester United pada Januari 2024 akan menjadi pembahasan kali ini. Seperti diketahui, Setan Merah dikabarkan bakal bergerak cepat untuk merombak skuad mereka pada jendela transfer musim dingin nanti.

Sebelumnya, Manchester United dirumorkan bakal melepas tiga pemain bintang mereka. Salah satu pakar transfer pemain, Fabrizio Romano menyebut ada tiga penyerang ganas yang bisa dibeli Manchester United di bursa transfer Januari nanti, siapa saja? berikut daftarnya.

3. Serhou Guirassy





Pertama ada nama Serhou Guirassy. Pemain asal Guinea ini memang sudah dikaitkan dengan Setan Merah sejak beberapa pekan terakir.

Pihak klub tertarik dengan penampilan sang pemain bersama Stuttgart selama musim 2023-2024.Guirassy tercatat telah mencetak 16 gol dan dua assist bersama Stuttgart.