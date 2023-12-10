Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tampil Gemilang saat Lawan Rafael Struick, Pemain Keturunan Ini Langsung Diminta Bela Timnas Indonesia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |13:57 WIB
Tampil Gemilang saat Lawan Rafael Struick, Pemain Keturunan Ini Langsung Diminta Bela Timnas Indonesia
Pemain keturunan Indonesia, Delano van der Heijden. (Foto: Instagram/delanodiegovanderheijden50)
A
A
A

DALAM pertandingan ADO Den Hag U-21 vs Feyenoord U-21 di Liga Belanda U-21, tersaji dua pemain keturunan Indonesia yang saling bertarung merebut kemenangan. Pemain keturunan Indonesia yang pertama adalah Rafael Struick, sementara satu lagi merupakan Delano van der Heijden yang langsung mendapatkan perhatian dari pencinta sepakbola Tanah Air.

Pasalnya Van Der Heijden mampu tampil gemilang dalam pertandingan yang berakhir sama kuat 3-3, pada Sabtu 9 Desember 2023 pukul 15.00 WIB waktu setempat. Van Der Heijden sendiri bemain sebagai gelandang serang dan sukses mencetak satu gol.

Hebatnya, Van Der Heijden mencetak gol ketika baru dimainkan di babak kedua. Meski mendapatkan menit bermain yang sedkit, pemain berusia 19 tahun itu mampu membuktikan diri dan menyumbang satu gol agar laga berakhi 3-3.

Penampilan Van der Heijden pun ternyata membuat pencinta sepakbola Tanah Air langsung terpukau. Tak heran sejumlah netizen merasa Van der Heijden layak dinaturalisasi oleh PSSI agar dapat memperkuat Timnas Indonesia.

Delano van der Heijden

Apalagi sejauh ini pelatih Shin Tae-yong memang sudah banyak menaturalisasi pemain belakang. Seperti yang terbaru ada Justin Hubner yang merupakan seorang bek tengah.

Timnas Indonesia pun dinilai netizen membutuhkan pemain naturalisasi di lini depan dan nama Van Der Heijden pun dinilai cocok membela Garuda untuk membantu Rafael Struick.

Halaman:
1 2
      
