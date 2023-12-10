Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Ditekuk Persik Kediri 0-2, Bojan Hodak Akui Anak Asuhnya Tidak Main Bagus

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |22:33 WIB
Persib Bandung Ditekuk Persik Kediri 0-2, Bojan Hodak Akui Anak Asuhnya Tidak Main Bagus
Bojan Hodak mengakui Persib Bandung tidak bermain bagus saat ditekuk Persik Kediri 0-2 (Foto: MPI/Miftahul Ghani)
BANDUNG - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengakui anak asuhnya tidak bermain bagus ketika dikalahkan Persik Kediri dengan skor 0-2 pada laga pekan ke-22 Liga 1 2023-2024. Hasil negatif itu mengakhiri rentetan tidak terkalahkan Maung Bandung di angka 14.

Laga Persib Bandung vs Persik Kediri itu berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/12/2023) malam WIB. Dua gol Macan Putih disumbangkan Renan Silva (49') dan Anderson Nascimento (59').

Persib Bandung vs Persik Kediri

Ini merupakan kekalahan pertama Persib di laga kandang pada Liga 1 2023-2024. Selain itu, hasil negatif ini juga sekaligus membuat catatan 14 pertandingan tak terkalahkan akhirnya terhenti.

“Setelah 14 laga kami tidak terkalahkan, kami akhirnya kalah. Sejujurnya kami tidak bermain dengan bagus dan kami tidak layak untuk menang, tapi kami juga tidak layak untuk kalah,” kata Hodak usai pertandingan, Minggu (10/12/2023).

Pelatih asal Kroasia itu menilai masalah dari kekalahan ini terjadi karena sektor gelandang. Ditambah lagi, Persib kebobolan melalui bola mati.

Gol pertama Persik diciptakan Renan dari titik penalti pada menit ke-49. Lalu gol kedua yang diciptakan Anderson melalui tendangan bebas.

Halaman:
1 2
      
