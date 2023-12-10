Hasil Madura United vs Barito Putera di Liga 1 2023-2024: Laskar Sape Kerrab Libas Tim Tamu 4-1

BANGKALAN – Madura United sukses melibas tim tamu Barito Putera di pekan ke-22 Liga 1 2023-2024, pada Minggu (10/12/2023) sore WIB. Bermain di Stadion Gelora Bangkalan, Bangakalan, Madura, Jawa Timur, tim berjuluk Laskar Sape Kerrab itu tepatnya menang dengan skor telak 4-1.

Gol Madura United dicetak oleh Malik Risaldi (41’), Hugo Gomes (66’), Dalberto (90+4’), dan Francisco Israel (90+7). Sementara Barito yang sempat unggul dicetak oleh Gustavo Tocantins (28’).

Dengan kemenangan itu, Madura United kini bertengger di posisi kelima dengan raihan 34 poin. Sedangkan Barito tertahan di posisi kesembilan dengan 29 angka.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua kesebelasan langsung bermain agresif sejak menit awal. Baik Madura United dan Barito Putera saling jual beli serangan dan menciptakan peluangnya. Hanya saja, sampai laga memasuki menit ke-15 belum ada gol yang tercipta.

Sampai akhirnya, Laskar Antasari -julukan Barito Putera- berhasil membuka keran golnya lewat sontekan Gustavo Tocantins di menit ke-28 usai menerima umpan matang Bagas Kaffa. Madura United pun langsung mencoba untuk merespons gol tersebut.

Laskar Sape Kerrab -julukan Madura United- nyaris saja menyamakan kedudukan lewat tendangan Hugo Gomes yang masih bisa ditepis Ega Rizky. Sampai akhirnya, kubu tuan rumah mampu menyamakan kedudukan di menit ke-41 lewat sontekan Malik Risaldi.

Setelah itu, pertandingan kembali berjalan sengit, kedua kesebelasan masih bermain agresif. Pada akhirnya tidak ada gol tambahan yang tercipta. Madura United dan Barito Putera imbang untuk sementara di babak pertama dengan skor 1-1.