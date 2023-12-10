Coach Justin Sebut Mental Radja Nainggolan Jadi Contoh untuk Pemain Indonesia

PENGAMAT sepakbola, Justinus Lhaksana atau yang biasa dipanggil Coach Justin, menyebut mental Radja Nainggolan jadi contoh untuk pemain Indonesia. Hal itu diungkapkan eks pelatih Timnas Futsal Indonesia tersebut dalam sebuah podcast.

Menurut Coach Justin, Radja Nainggolan memiliki mentalitas yang kuat dan kengototan yang tinggi. Meskipun, ia tak menampik bahwa sang gelandang 35 tahun itu memiliki bakat yang tidak terlalu istimewa.

"Kita tahulah kariernya Radja Nainggolan seperti apa. Kalau gue bilang sih bakatnya terbatas, tapi fighting spirit-nya luar biasa," ungkap Coach Justin dalam sebuah podcast, dikutip dari akun TikTok @r_sp0rt5, Minggu (10/12/2023).

Lebih lanjut, Coach Justin menilai mentalitas yang dimiliki Radja Nainggolan bisa jadi contoh untuk para pemain Indonesia. Terlebih, eks pemain AS Roma dan Inter Milan itu dinilai memiliki sikap yang tidak meremehkan siapa pun lawannya.

"Itu bisa menjadi contoh (untuk pemain Indonesia) bahwa pada saat lu masuk lapangan, you have to win. Lu harus mau menang tanpa ada meremehkan lawan," jelas Coach Justin.