Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Coach Justin Sebut Mental Radja Nainggolan Jadi Contoh untuk Pemain Indonesia

Maulana Yusuf , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |00:48 WIB
Coach Justin Sebut Mental Radja Nainggolan Jadi Contoh untuk Pemain Indonesia
Radja Nainggolan layak jadi contoh bagi pemain-pemain Indonesia (Foto: Instagram/@bhayangkarafc)
A
A
A

PENGAMAT sepakbola, Justinus Lhaksana atau yang biasa dipanggil Coach Justin, menyebut mental Radja Nainggolan jadi contoh untuk pemain Indonesia. Hal itu diungkapkan eks pelatih Timnas Futsal Indonesia tersebut dalam sebuah podcast.

Menurut Coach Justin, Radja Nainggolan memiliki mentalitas yang kuat dan kengototan yang tinggi. Meskipun, ia tak menampik bahwa sang gelandang 35 tahun itu memiliki bakat yang tidak terlalu istimewa.

Radja Nainggolan berlatih bersama Bhayangkara FC (Foto: Instagram/@bhayangkarafc)

"Kita tahulah kariernya Radja Nainggolan seperti apa. Kalau gue bilang sih bakatnya terbatas, tapi fighting spirit-nya luar biasa," ungkap Coach Justin dalam sebuah podcast, dikutip dari akun TikTok @r_sp0rt5, Minggu (10/12/2023).

Lebih lanjut, Coach Justin menilai mentalitas yang dimiliki Radja Nainggolan bisa jadi contoh untuk para pemain Indonesia. Terlebih, eks pemain AS Roma dan Inter Milan itu dinilai memiliki sikap yang tidak meremehkan siapa pun lawannya.

"Itu bisa menjadi contoh (untuk pemain Indonesia) bahwa pada saat lu masuk lapangan, you have to win. Lu harus mau menang tanpa ada meremehkan lawan," jelas Coach Justin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/22/51/1658759/alisha-nabila-atlet-bowling-bekasi-sabet-perak-nomor-womens-double-di-sea-games-2025-bed.webp
Alisha Nabila, Atlet Bowling Bekasi Sabet Perak Nomor Womenâs Double di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/09/timnas_indonesia.jpg
Ranking FIFA Negara ASEAN Terbaru: Indonesia Stabil, Vietnam Meroket dan Malaysia Terjun Bebas
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement