HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Soroti Alasan Justin Hubner Pilih Indonesia ketimbang Belanda

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |08:34 WIB
Media Malaysia Soroti Alasan Justin Hubner Pilih Indonesia ketimbang Belanda
A
A
A

MEDIA Malaysia, Semuanya Bola, menyoroti alasan Justin Hubner memilih bergabung ke Timnas Indonesia ketimbang Belanda. Hal itu setelah bek Wolverhampton Wanderers tersebut resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) sejak Rabu (6/12/2023) usai mengambil sumpah WNI.

Sebelum pengambilan sumpah sebagai WNI, Justin Hubner sempat masuk skuad Wolverhampton Wanderers senior dalam laga kontra Arsenal di Liga Inggris 2023-2024, Sabtu (2/12/2023). Namun, kapten Wolverhampton Wanderers U-21 itu tidak dimainkan.

Ke depannya, Justin Hubner berpotensi menjadi pemain Indonesia kedua setelah Jordi Amat yang merumput di kasta tertinggi Liga Inggris. Sebab, bek 20 tahun itu dipercaya sebagai kapten Wolverhampton Wanderers U-21 dan kerap tampil sebagai starter dari 9 laga dan mencetak 3 gol di Liga Inggris U-21 2023-2024.

Justin Hubner juga berpeluang membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang akan digelar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024 di Qatar. Belakangan, media Malaysia yakni Semuanya Bola menyoroti alasan Justin Hubner pilih Indonesia ketimbang Belanda.

"Justin Hubner Beberkan Alasan Memilih Gabung Indonesia Dibanding Belanda," tulis judul artikel yang dibuat Semuanya Bola, dikutip Sabtu (9/12/2023).

"Justin Hubner tampil memberikan pernyataan nyata mengapa ia memilih negara tersebut dibandingkan Belanda dalam dunia sepakbola," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
