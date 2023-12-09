Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Thomas Doll Kecewa Berat Persija Jakarta Jadi Tim Paling Sering Seri di Liga 1 2023-2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |23:01 WIB
Thomas Doll Kecewa Berat Persija Jakarta Jadi Tim Paling Sering Seri di Liga 1 2023-2024
Thomas Doll kecewa berat Persija Jakarta imbang dengan Persebaya Surabaya (Foto: Persija Jakarta)
SURABAYA - Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, kecewa berat dengan hasil imbang 1-1 melawan Persebaya Surabaya di pekan ke-22 Liga 1 2023-2024. Sebab, Macan Kemayoran kini menjadi kesebelasan dengan hasil seri paling banyak di Liga 1.

Duel Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta itu digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBLA), Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (9/12/2023) sore WIB. Tim tamu unggul lebih dulu via gol Maciej Gajos (7').

Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta (Foto: Persija Jakarta)

Sayangnya, tuan rumah menyamakan skor via gol Bruno Moreira di menit ke-25. Skor 1-1 bertahan hingga usai. Persija lalu mencatatkan hasil imbang ke-11 dari 22 pertandingan di Liga 1 2023-2024!

Doll mengatakan timnya tampil kurang maksimal dalam laga itu sehingga gagal meraih poin penuh. Padahal, Persija unggul lebih dahulu lewat gol Gajos.

"Tentu saja saya kecewa dengan performa tim hari ini. Lagi-lagi kami kehilangan poin," kata Doll dalam konferensi pers, Sabtu (9/12/2023).

Pelatih asal Jerman itu mengatakan timnya kerap kali melakukan kesalahan tidak penting dalam laga tersebut. Hal itu akan menjadi evaluasi ke depannya.

Halaman:
1 2
      
