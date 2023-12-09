Kisah Penyesalan Terbesar Bhayangkara FC yang Pernah Tolak Mentah-Mentah David da Silva dan Gustavo Almeida

KISAH penyesalan terbesar Bhayangkara FC yang pernah tolak mentah-mentah David da Silva dan Gustavo Almeida akan dibahas Okezone. Pasalnya, kini kedua nama tersebut tengah menduduki posisi top skor sementara Liga 1 2023-2024.

Sementara itu, Bhayangkara FC kini menduduki posisi ke-18 klasemen sementara Liga 1 dengan hanya mengantongi 11 poin selama 21 pekan. The Guardian tampak kesulitan dalam mencetak gol dan baru bisa mengoleksi 19 gol serta 38 kali kebobolan.

Nasib Bhayangkara FC tersebut membuat penggemar kembali mengingat momen di mana David dan Gustavo gagal bergabung. Sekadar informasi, nama yang disebut terakhir sempat masuk dalam daftar incaran klub pada bursa transfer tengah musim Liga 1 2022-2023.

Sayangnya, pemain kelahiran Sao Paulo tersebut gagal lolos tes medis. Bhayangkara FC menolaknya dan kemudian mengontrak Alex Martins Ferreira.

Senasib dengan Gustavo, David juga pernah ditolak Bhayangkara FC. Hal tersebut bermula saat penyerang asal Brasil itu mengikuti seleksi bersama klub afiliasi Kepoilsian RI pada 2018.

David kala itu didatangkan untuk menggantikan Ilija Spasojevic yang hijrah ke Persib Bandung. Dia juga sempat tampil bersama Bhayangkara FC di Piala Presiden 2018. Namun, sang penyerang gagal bersinar.