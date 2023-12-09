Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Penyesalan Terbesar Bhayangkara FC yang Pernah Tolak Mentah-Mentah David da Silva dan Gustavo Almeida

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |03:15 WIB
Kisah Penyesalan Terbesar Bhayangkara FC yang Pernah Tolak Mentah-Mentah David da Silva dan Gustavo Almeida
David da Silva hampir bergabung dengan Bhayangkara FC pada 2018 (Foto: Instagram/@davidasilva14)
A
A
A

KISAH penyesalan terbesar Bhayangkara FC yang pernah tolak mentah-mentah David da Silva dan Gustavo Almeida akan dibahas Okezone. Pasalnya, kini kedua nama tersebut tengah menduduki posisi top skor sementara Liga 1 2023-2024.

Sementara itu, Bhayangkara FC kini menduduki posisi ke-18 klasemen sementara Liga 1 dengan hanya mengantongi 11 poin selama 21 pekan. The Guardian tampak kesulitan dalam mencetak gol dan baru bisa mengoleksi 19 gol serta 38 kali kebobolan.

Gustavo Almeida

Baca Juga:
baca_juga

Nasib Bhayangkara FC tersebut membuat penggemar kembali mengingat momen di mana David dan Gustavo gagal bergabung. Sekadar informasi, nama yang disebut terakhir sempat masuk dalam daftar incaran klub pada bursa transfer tengah musim Liga 1 2022-2023.

Sayangnya, pemain kelahiran Sao Paulo tersebut gagal lolos tes medis. Bhayangkara FC menolaknya dan kemudian mengontrak Alex Martins Ferreira.

Senasib dengan Gustavo, David juga pernah ditolak Bhayangkara FC. Hal tersebut bermula saat penyerang asal Brasil itu mengikuti seleksi bersama klub afiliasi Kepoilsian RI pada 2018.

David kala itu didatangkan untuk menggantikan Ilija Spasojevic yang hijrah ke Persib Bandung. Dia juga sempat tampil bersama Bhayangkara FC di Piala Presiden 2018. Namun, sang penyerang gagal bersinar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/21/51/1658435/sakhi-atlet-junior-panahan-dki-borong5-emas-di-kejurnas-panahan-antar-club-2025-prr.webp
Sakhi, Atlet Junior Panahan DKI BorongÂ 5 Emas di Kejurnas Panahan Antar Club 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/19/sabar_karyaman_gutamamoh_reza_pahlevi_isfahani.jpg
Bertarung dalam Rasa Sakit, Sabar/Reza Gugur Terhormat di Semifinal World Tour Finals 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement