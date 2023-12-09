Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Tengah Paceklik Kemenangan, Striker Persebaya Surabaya Usung Misi Bangkit Lawan Persija Jakarta

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |00:04 WIB
Tengah Paceklik Kemenangan, Striker Persebaya Surabaya Usung Misi Bangkit Lawan Persija Jakarta
Bonek Mania membakar semangat Persebaya Surabaya jelang hadapi Persija Jakarta (Foto: Persebaya Surabaya)
SURABAYA - Striker Persebaya Surabaya, Robson Duarte, menargetkan kebangkitan saat melawan Persija Jakarta pada pekan ke-22 Liga 1 2023-2024. Sebab, Bajul Ijo saat ini tengah paceklik kemenangan.

Laga Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta itu akan dihelat Sabtu (9/12/2023) pukul 19.00 WIB di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur. Big match Liga 1 ini mempertemukan dua tim yang sama-sama tengah sulit menang.

Persik Kediri vs Persebaya Surabaya (Foto: Instagram/@officialpersebaya)

Jelang laga itu, Bonekmania menyambangi sesi latihan Persebaya. Duarte senang dengan dukungan yang ditunjukkan suporter pada Rabu 6 Desember 2023. Sebab, itu akan menambah semangat mereka untuk berlaga.

”Tentu ini sangat bagus untuk tim sebelum pertandingan berlangsung, apalagi kami dalam kondisi cukup sulit saat ini," kata Duarte, dilansir dari laman resmi Persebaya, Sabtu (9/12/2023).

Pemain asal Brasil itu mengatakan Persebaya dan Bonek Mania harus tetap bersama. Pasalnya, tim akan berjuang agar dapat kembali dengan adanya dukungan besar suporter itu.

"Bersama mereka kami akan semakin bagus," kata Duarte.

