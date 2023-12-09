Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta, Thomas Doll Minta Para Pemain Lupakan Hasil Buruk

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |01:02 WIB
Jelang Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta, Thomas Doll Minta Para Pemain Lupakan Hasil Buruk
Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll meminta kepada para pemainnya untuk melupakan hasil buruk saat Macan Kemayoran meraih hasil imbang di dua laga terakhir mereka. Doll merasa sejatinya Persija sudah main baik dan kini hanya perlu meraih kemenangan, terutama saat hadapi Persebaya Surabaya.

Ya, Persebaya akan menjadi lawan Persija selanjutnya setelah dalam dua laga terakhir mereka gagal menang. Rencananya laga Persebaya vs Persija itu aan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, pada Sabtu 9 Desember 2023.

Thomas Doll mengatakan persiapan timnya sejauh ini berjalan cukup baik dan tidak ada kendala. Persija pun sudah melupakan hasil imbang beberapa waktu lalu.

“Mood tim dalam kondisi yang bagus. Saya katakan ke seluruh pemain agar tidak perlu untuk menundukkan kepalanya setelah hasil seri (lawan Persita). Sebab, mereka sudah bermain bagus pada laga terakhir,” tutur Thomas dilansir dari laman Persija, Sabtu (9/12/2023).

Persija Jakarta

Pelatih asal Jerman itu mengatakan timnya saat ini belum lengkap karena Gustavo Almeida masih pemulihan cedera. Namun, hal itu harus pun diterima Andritany dan kolega.

“Jika Gustavo kembali, saya rasa suasana tim kembali jadi percaya diri dan bisa lebih stabil,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
