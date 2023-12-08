Bukan dari Indonesia, Ini Pemain ASEAN Pertama yang Main di Piala Dunia Klub

BUKAN dari Indonesia, pemain ASEAN (Asia Tenggara) pertama yang main di Piala Dunia Klub yakni berasal dari Thailand. Sosok pemain yang mencatatkan sejarah tersebut bernama Ekanit Panya.

Kabar itu disampaikan oleh akun Twitter yang biasa mengabarkan seputar sepakbola Asia Tenggara yakni @theaseanball. Menurut laporan akun tersebut, Ekanit Panya telah mencatatkan sejarah baru.

Gelandang serang Timnas Thailand itu menjadi pemain ASEAN pertama yang main di Piala Dunia Klub. Sebab, Ekanit Panya masuk dalam daftar pemain Urawa Red di Piala Dunia Antarklub 2023 yang digelar di Arab Saudi.

“SEJARAH! Gelandang Thailand Ekanit Panya dimasukkan oleh Urawa Red Diamonds dalam daftar skuad untuk menghadiri Piala Dunia Antarklub FIFA 2023 di Arab Saudi," tulis laporan akun Twitter @theaseanball, dikutip Jumat (8/12/2023).

"Ia menjadi pemain Thailand dan ASEAN pertama dalam sejarah Piala Dunia Antarklub FIFA,” tambah pernyataan akun tersebut.