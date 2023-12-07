Meski Banyak Dikritik, Nadeo Argawinata Dinilai Paling Cocok Jaga Gawang Timnas Indonesia

PENAMPILAN kiper Timnas Indonesia, Nadeo Argawinata dalam pertandingan terakhirnya saat melawan Irak di laga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia menuai banyak kritikan. Hal tersebut lantas membuat banyak pihak meragukan Nadeo sebagai penjaga gawang utama Timnas Indonesia.

Akan tetapi, tidak semua sepakat dengan pendapat tersebut. Seperti mantan kiper Persib Bandung, Shahar Ginanjar justru melihat Nadeo tetap layak dan pantas berdiri di bawah mistar gawang Timnas Indonesia.

Sebagai sesama kiper, Shahar tahu betul bahwa Nadeo memiliki skill dan kemampuan yang baik. Jadi, ketimbang Ernando Ari dan Muhammad Riyandi yang juga dipanggil Shin Tae-yong pada dua laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia kemarin, Shahar memilih Nadeo untuk tetap menjadi kiper utama Garuda.

“Kalau dari saya, saat ini masih pegang Nadeo (sebagai kiper utama Timnas Indonesia),” ungkap Shahar, dilansir dari akun youtube, Sport77 Official, Kamis (7/12/2023).

Hanya saja, Shahar mengingatkan Nadeo untuk tidak boleh memiliki percaya diri yang terlalu berlebihan. Shahar merasa overconfindence bisa membahayakan bagi kiper dan hal tersebut bisa berujung blunder.