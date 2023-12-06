Usai Sah Jadi WNI, Justin Hubner Bakal Agendakan Bertemu Shin Tae-yong

Justin Hubner telah resmi menjadi warga negara Indonesia. (Foto: PSSI)

JAKARTA – Justin Hubner bakal agendakan bertemu pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Hal ini siap dilakukan calon pemain Timnas Indonesia itu usai resmi jadi warga negara Indonesia (WNI).

Justin Hubner mengaku belum melakukan komunikasi dengan Shin Tae-yong saat ini. Pemain berusia 20 tahun itu mengatakan komunikasinya saat ini sebatas hanya dengan asisten pelatih Timnas Indonesia saja. Jadi, dia belum mengetahui detail terkait Timnas Indonesia.

"Tidak, belum. Tapi saya rasa saya berbicara dengan salah satu asisten," kata Justin di Jakarta, Rabu (8/12/2023).

Justin mengatakan akan segera bertemu dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Sebab, dia kemungkinan besar segera membela Timnas Indonesia.

"Jadi, ya, saya akan segera menemui mereka," ucap Justin Hubner.