Justin Hubner Ungkap Tekad Bawa Timnas Indonesia Lolos ke Piala Dunia 2026 Usai Resmi Jadi WNI

JUSTIN Hubner ungkap tekad bawa Timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Bek berusia 20 tahun itu telah resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) sehingga sudah bisa membela Timnas Indonesia.

Pemain Wolverhampton Wanderers U-21 itu disumpah untuk menjadi WNI pada Rabu (6/12/2023) pagi tadi WIB. Hubner melakukannya di Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) DKI Jakarta.

Dengan rampungnya proses naturalisasi ini, Hubner pun berpeluang besar akan membela Timnas Indonesia di berbagai ajang yang sedang dan akan dilakoni. Seperti Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, dan Piala Asia 2023.

Hubner pun mengusung target tinggi. Bek berusia 20 tahun itu ingin membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026.

“Semoga Timnas kita bisa lolos ke piala dunia tentunya,” kata Hubner kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Rabu (6/12/2023).

Walaupun memang, peluang Timnas Indonesia untuk bisa lolos terbilang cukup sulit. Pasalnya saat ini, Skuad Garuda sedang berada di posisi buncit dengan koleksi satu poin pada papan klasemen sementara Grup F dari dua pertandingan tandang yang telah dimainkan.

Tim yang dinahkodai Shin Tae-yong itu menelan kekalahan 1-5 dari Irak, dan imbang 1-1 kontra Filipina. Walaupun memang, asa Skuad Garuda untuk bisa melaju ke putaran ketiga masih cukup terbuka jika mampu meraih kemenangan di sisa laga yang ada.