9 Pelatih Kenamaan Dunia Ini Kena Hukum Karma Gara-Gara Cadangkan Cristiano Ronaldo, Nomor 1 Erik Ten Hag

TERDAPAT setidaknya 9 pelatih kenamaan dunia yang terkena hukum karma gara-gara memilih mencadangkan Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo adalah salah satu pemain paling ambisius di sepakbola. Pemain asal Portugal ini selalu ingin bermain dan menampilkan performa terbaiknya di atas lapangan hijau.

Beberapa hal yang bisa membuat Ronaldo menerima untuk tidak bermain adalah karena cedera dan juga hukuman kartu. Selebihnya, Cristiano Ronaldo selalu ingin terus dimainkan dan berkontribusi bagi tim.

Namun sepanjang sejarah, ada beberapa pelatih yang melawan hal tersebut dan dengan sengaja mencadangkan Cristiano Ronaldo. Hasilnya, beberapa waktu setelahnya mereka mengalami hal yang sial bahkan sampai berujung pemecatan.

Melansir berbagai sumber, berikut adalah daftar 9 pelatih kenamaan dunia yang terkena hukum karma gara-gara memilih mencadangkan Cristiano Ronaldo.

9. Jose Mourinho





Pelatih kenamaan dunia, Jose Mourinho pernah tidak memasukkan nama Rinaldo dalam daftar pemain yang dibawa pada pertandingan menghadapi Osasuna dan Real Sociedad pada musim 2012-2013. Padahal, saat itu CR7 -- julukan Ronaldo -- tidak mengalami cedera.

Meski hasil yang diraih Real Madrid tidak buruk, namun Mourinho tetap mendapat karmanya. Tepatnya pada akhir musim, dirinya dipecat sebagai pelatih Los Blancos -- julukan Real Madrid.

8. Massimiliano Allegri





Massimiliano Alegri pernah mencadangkan Cristiano Ronaldo di laga terakhir Serie-A 2018-2019 saat Juventus telah memastikan diri menjadi juara di musim itu. Meski di laga itu Bianconeri -- julukan Juventus -- berhasil menang, di musim panas berikutnya, Allegri harus terdepak dari kursi kepelatihan.

7. Maurizio Sarri





Hubungan Ronaldo dan Maurizio Sarri di Juventus memang tidak terlalu bagus. Keduanya kerap bersitegang dan Ronaldo kerap ditarik keluar di tengah pertandingan.

Puncaknya, Sarri tidak memainkan Cristiano Ronaldo di laga menghadapi AS Roma. Mengalami kekalahan di laga itu, Maurizio Sarri kemudian dipecat di akhir musim 2019-2020.

6. Andrea Pirlo





Menggantikan Maurizio Sarri, Andrea Pirlo juga kerap tidak sependapat dengan Cristiano Ronaldo. Puncaknya di laga terakhir musim 2020-2021, Pirlo mencadangkan CR7. Telat lima hari setelanya, manajemen Si Nyonya Tua langsung memecat Andrea Pirlo.