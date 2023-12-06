Ajukan Diri Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-17 dan U-20 2025 Bersama Singapura, Indonesia Tak Khawatir Lagi jika Ada Israel

Indonesia dan Singapura akan ikut bidding tuan rumah Piala Dunia U-17 dan U-20 2025. (Foto: PSSI)

JAKARTA – Indonesia dikabarkan ikut mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 dan U-20 2025. Kabar baiknya pencinta sepakbola Tanah Air kini tidak perlu khawati jika Israel U-17 dan U-20 lolos ke putaran final ajang tersebut, sebab Indonesia tidak sendirian menjadi tuan rumahnya.

Menurut pemaparan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Indonesia, Dito Ariotedjo, Singapura akan menjadi partner Indonesia dalam bidding menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 dan U-20 2025.

Ya, PSSI meneken perjanjian dengan Singapura perihal rencana menjadi tuan rumah bersama ajang Piala Dunia U-17 dan U-20 2025. Dito Ariotedjo mengatakan pihaknya sepakat untuk membahas rencana bidding dengan pihak Kemenpora Singapura.

“Jadi, kemarin saat final U-17 sebelum memulai, antara PSSI dan juga federasi sepakbola Singapura sudah melakukan perjanjian kerja sama dan juga letter of intent FIFA terkait penyelenggaraan bersama Piala Dunia U-20 dan U-17," kata Menpora Dito saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip Rabu (6/12/2023).

“Namun ini akan ditindaklanjuti kembali antara 2 negara. Itu saya sebagai menpora Indonesia dan menpora Singapura, Insyaallah dalam waktu dekat kami akan melakukan rapat bersama. Nanti akan kami update hasil,” ujarnya kemudian.

Sebelumnya, kehadiran Israel disebut-sebut sebagai penyebab batalnya dua event besar di Tanah Air, yakni Piala Dunia U-20 2023 dan ANOC World Beach Games (AWBG) 2023. Terkait hal ini, Menpora Dito sudah tak lagi cemas.