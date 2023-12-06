Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ajukan Diri Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-17 dan U-20 2025 Bersama Singapura, Indonesia Tak Khawatir Lagi jika Ada Israel

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |05:29 WIB
Ajukan Diri Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-17 dan U-20 2025 Bersama Singapura, Indonesia Tak Khawatir Lagi jika Ada Israel
Indonesia dan Singapura akan ikut bidding tuan rumah Piala Dunia U-17 dan U-20 2025. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA Indonesia dikabarkan ikut mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 dan U-20 2025. Kabar baiknya pencinta sepakbola Tanah Air kini tidak perlu khawati jika Israel U-17 dan U-20 lolos ke putaran final ajang tersebut, sebab Indonesia tidak sendirian menjadi tuan rumahnya.

Menurut pemaparan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Indonesia, Dito Ariotedjo, Singapura akan menjadi partner Indonesia dalam bidding menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 dan U-20 2025.

Ya, PSSI meneken perjanjian dengan Singapura perihal rencana menjadi tuan rumah bersama ajang Piala Dunia U-17 dan U-20 2025. Dito Ariotedjo mengatakan pihaknya sepakat untuk membahas rencana bidding dengan pihak Kemenpora Singapura.

“Jadi, kemarin saat final U-17 sebelum memulai, antara PSSI dan juga federasi sepakbola Singapura sudah melakukan perjanjian kerja sama dan juga letter of intent FIFA terkait penyelenggaraan bersama Piala Dunia U-20 dan U-17," kata Menpora Dito saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip Rabu (6/12/2023).

Menpora Dito Ariotedjo

“Namun ini akan ditindaklanjuti kembali antara 2 negara. Itu saya sebagai menpora Indonesia dan menpora Singapura, Insyaallah dalam waktu dekat kami akan melakukan rapat bersama. Nanti akan kami update hasil,” ujarnya kemudian.

Sebelumnya, kehadiran Israel disebut-sebut sebagai penyebab batalnya dua event besar di Tanah Air, yakni Piala Dunia U-20 2023 dan ANOC World Beach Games (AWBG) 2023. Terkait hal ini, Menpora Dito sudah tak lagi cemas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190672/kevin_diks_mengungkap_momen_momen_tak_terlupakan_dalam_kariernya-G3Oq_large.jpg
Kevin Diks Ungkap Momen-Momen Tak Terlupakan dalam Kariernya, Termasuk Debut Bareng Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190670/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak_merasa_uang_yang_dibayarkan_untuk_denda_dari_afc_lebih_baik_untuk_menyumbang_korban_bencana-39vH_large.jpg
Persib Bandung Didenda AFC Rp499 Juta, Bojan Hodak: Lebih Baik untuk Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190429/santiago_montiel-Hwm9_large.jpg
Profil Santiago Montiel, Pemenang Puskas Award 2025 yang Kalahkan Rizky Ridho dengan Tendangan Akrobatik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190176/jung_seung_hyun_mengaku_pernah_ditampar_shin_tae_yong_facebook_ulsan_hyundai-qSZb_large.jpg
Profil Jung Seung-hyun, Bek Ulsan HD yang Ditampar Shin Tae-yong
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/18/51/1657359/atlet-panahan-nurisa-dian-ashrifah-sumbang-medali-emas-ke77-di-sea-games-2025-cjc.jpg
Atlet Panahan Nurisa Dian Ashrifah Sumbang Medali Emas ke-77 di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/18/sabar_karyaman_gutamamohammad_reza_pahlevi_isfaha.jpg
Duel Sengit hingga Akhir! Sabar/Reza Tumbang dari Unggulan Korea di BWF World Tour Finals 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement