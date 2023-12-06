Jadi Rebutan Klub Eropa, Kapten Argentina U-17 Claudio Echeverri Pilih Barcelona karena Lionel Messi

Claudio Echeverri jadi rebutan klub Eropa usai tampil apik bersama Timnas Argentina di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: FIFA)

BUENOS AIRES – Kapten Argentina U-17, Claudio Echeverri tengah diperebutkan raksasa-raksasa Eropa. Namun Echeverri mengakui dirinya lebih memilih Barcelona karena sosok Lionel Messi.

Echeverri tampil mempesona selama gelaran Piala Dunia U-17 2023. Pemain berposisi penyerang ini mengemas lima gol dalam tujuh penampilannya bersama Argentina U-17.

Echeverri sukses membawa Argentina U-17 mencapai semifinal Piala Dunia U-17 2023. Namun sayang Tim Tango Muda harus puas finis di posisi keempat lantaran ditaklukkan Mali U-17 dengan skor telak 0-3 pada perebutan peringkat ketiga.

Performa apik Echeverri menarik minat para raksasa Eropa. Adapun menurut Daily Mail, Selasa (5/12/2023), para raksasa yang meminati jasa sang wonderkid adalah Paris Saint Germain, Manchester City, Juventus, Real Madrid hingga Barcelona.

Nama yang terakhir diyakini menjadi favorit sang pemain. Hal itu diakui sendiri oleh wonderkid milik River Plate ini.

Faktor Lionel Messi menjadi penyebab Echeverri sangat ngebet ingin membela Barcelona .Dia mengaku bahwa amat mengidolakan sosok Messi.