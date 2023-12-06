Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta, Thomas Doll Kritik Buruknya Pertahanan Macan Kemayoran

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |13:28 WIB
Jelang Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta, Thomas Doll Kritik Buruknya Pertahanan Macan Kemayoran
Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

SURABAYA – Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, mengakui lini pertahanan menjadi PR utamanya di musim ini. Sebab Persija kerap kali gagal menang meski dapat mencetak gol karena tim lawan mampu mencetak gol balasan.

Doll sadar betul lini pertahanan Persija sangat buruk. Karena itu ia berharap para pemainnya bisa bertahan dengan baik, sesuai dengan apa yang diinginkan pelatih asal Jerman tersebut.

Ya, Doll ingin Skuad Macan Kemayoran bisa cepat menjaga pertahanan saat berbuat kesalahan di lapangan. Pasalnya, titik ini yang selalu menjadi PR besar mereka beberapa laga terakhir.

Hal itu lantas membuat lawan dengan mudah selalu bisa mencetak gol. Doll pun ingin menghilangkan kebiasaan buruk anak asuhnya tersebut sebelum bentrok melawan Persebaya.

Persija Jakarta

"Selain bisa mencetak gol, pemain harus bisa bertahan. Karena setiap tim kami melakukan kesalahan, tim lawan selalu bisa mencetak gol. Untuk sekarang menghilangkan 'kebiasaan' buruk ini menjadi target tim,” ungkap Thomas Doll dalam rilis resmi Persija, Rabu (6/12/2023).

Sebagaimana diketahui, Persija gagal memetik kemenangan dalam dua laga terakhir. Mereka pun kini berada di peringkat kesembilan klasemen sementara Liga 1 2023-2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/19/11/1657625/timnas-futsal-indonesia-amankan-tiga-poin-usai-taklukkan-malaysia-di-sea-games-2025-yqa.webp
Timnas Futsal Indonesia Amankan Tiga Poin Usai Taklukkan Malaysia di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/17/giovanni_van_bronckhorst_dan_john_herdman_disebut.jpg
Giovanni van Bronckhorst Lebih Cocok Latih Timnas Indonesia Ketimbang John Herdman, Ini Alasannya!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement