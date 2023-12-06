Jelang Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta, Thomas Doll Kritik Buruknya Pertahanan Macan Kemayoran

SURABAYA – Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, mengakui lini pertahanan menjadi PR utamanya di musim ini. Sebab Persija kerap kali gagal menang meski dapat mencetak gol karena tim lawan mampu mencetak gol balasan.

Doll sadar betul lini pertahanan Persija sangat buruk. Karena itu ia berharap para pemainnya bisa bertahan dengan baik, sesuai dengan apa yang diinginkan pelatih asal Jerman tersebut.

Ya, Doll ingin Skuad Macan Kemayoran bisa cepat menjaga pertahanan saat berbuat kesalahan di lapangan. Pasalnya, titik ini yang selalu menjadi PR besar mereka beberapa laga terakhir.

Hal itu lantas membuat lawan dengan mudah selalu bisa mencetak gol. Doll pun ingin menghilangkan kebiasaan buruk anak asuhnya tersebut sebelum bentrok melawan Persebaya.

"Selain bisa mencetak gol, pemain harus bisa bertahan. Karena setiap tim kami melakukan kesalahan, tim lawan selalu bisa mencetak gol. Untuk sekarang menghilangkan 'kebiasaan' buruk ini menjadi target tim,” ungkap Thomas Doll dalam rilis resmi Persija, Rabu (6/12/2023).

Sebagaimana diketahui, Persija gagal memetik kemenangan dalam dua laga terakhir. Mereka pun kini berada di peringkat kesembilan klasemen sementara Liga 1 2023-2024.