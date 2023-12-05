Menilik Kerugian Timnas Indonesia Batal Lawan Iran Jelang Piala Asia 2023

MENILIK kerugian Timnas Indonesia batal lawan Iran jelang Piala Asia 2023. Dalam hal ini, skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong rugi karena kehilangan kesempatan uji coba melawan Iran yang notabene levelnya 11-12 alias hampir sama dengan Jepang.

Timnas Indonesia akan segera mentas Piala Asia 2023 yang bakal digelar di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 mendatang. Skuad Garuda segrup dengan Vietnam, Jepang, dan Irak di fase Grup D turnamen sepakbola bergengsi antarnegara itu.

Di laga pertamanya, Timnas Indonesia langsung ditantang Irak pada 15 Januari 2024. Empat hari kemudian, skuad Garuda bakal melawan Vietnam (19 Januari 2024), dan menghadapi ujian berat kontra Jepang (24 Januari 2024).

Sebagai persiapan jelang Piala Asia 2023, Timnas Indonesia akan menjalani pemusatan latihan (TC) di Turki pada 20 Desember hingga 6 Januari 2024. Nantinya, tim pelatih akan membawa sebanyak 30 hingga 40 pemain pada TC di negara tersebut.

Pada akhir Oktober 2023 lalu, asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, sempat mengonfirmasi akan ada rencana uji coba melawan Timnas Iran. Namun, ia menyatakan pihaknya saat itu masih menunggu keputusan akhir dari PSSI.

“Sebelum Piala Asia kita memang merencanakan ada uji coba. Iran menjadi salah satu lawan yang kita rencanakan,” kata Nova Arianto kepada awak media di Jakarta, Jumat (27/10/2023) lalu.

Namun pada akhirnya, rencana Timnas Indonesia melakukan uji coba melawan Iran batal. Menurut Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, Timnas Indonesia akan menjalani dua laga uji coba kontra Libya dua kali selama di Turki.