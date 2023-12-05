Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Menilik Kerugian Timnas Indonesia Batal Lawan Iran Jelang Piala Asia 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |12:10 WIB
Menilik Kerugian Timnas Indonesia Batal Lawan Iran Jelang Piala Asia 2023
Timnas Indonesia batal hadapi Iran jelang Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

MENILIK kerugian Timnas Indonesia batal lawan Iran jelang Piala Asia 2023. Dalam hal ini, skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong rugi karena kehilangan kesempatan uji coba melawan Iran yang notabene levelnya 11-12 alias hampir sama dengan Jepang.

Timnas Indonesia akan segera mentas Piala Asia 2023 yang bakal digelar di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 mendatang. Skuad Garuda segrup dengan Vietnam, Jepang, dan Irak di fase Grup D turnamen sepakbola bergengsi antarnegara itu.

Timnas Indonesia

Di laga pertamanya, Timnas Indonesia langsung ditantang Irak pada 15 Januari 2024. Empat hari kemudian, skuad Garuda bakal melawan Vietnam (19 Januari 2024), dan menghadapi ujian berat kontra Jepang (24 Januari 2024).

Sebagai persiapan jelang Piala Asia 2023, Timnas Indonesia akan menjalani pemusatan latihan (TC) di Turki pada 20 Desember hingga 6 Januari 2024. Nantinya, tim pelatih akan membawa sebanyak 30 hingga 40 pemain pada TC di negara tersebut.

Pada akhir Oktober 2023 lalu, asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, sempat mengonfirmasi akan ada rencana uji coba melawan Timnas Iran. Namun, ia menyatakan pihaknya saat itu masih menunggu keputusan akhir dari PSSI.

“Sebelum Piala Asia kita memang merencanakan ada uji coba. Iran menjadi salah satu lawan yang kita rencanakan,” kata Nova Arianto kepada awak media di Jakarta, Jumat (27/10/2023) lalu.

Namun pada akhirnya, rencana Timnas Indonesia melakukan uji coba melawan Iran batal. Menurut Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, Timnas Indonesia akan menjalani dua laga uji coba kontra Libya dua kali selama di Turki.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190463/shin_tae_yong-S3fi_large.jpg
3 Pelatih Pecatan Timnas Indonesia yang Wajib Dibayar Uang Kompensasinya oleh PSSI di Tahun 2025, Nomor 1 Shin Tae-yong!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190460/john_herdman_calon_kuat_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_fifa-UmiT_large.jpg
John Herdman Tolak Honduras demi Latih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190422/update_ranking_fifa_timnas_indonesia_setelah_timnas_malaysia_kalah_wo_0_3_malaysiant-2Har_large.jpg
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Malaysia Dihukum FIFA Kalah WO 0-3: Melesat Tajam?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190364/giovanni_van_bronckhorst_berpotensi_sukses_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_giovannivanbronckhorst-ltSw_large.jpg
Pelatih Timnas Indonesia Senior Juga Jabat Juru Taktik Timnas Indonesia U-23, Giovanni van Bronckhorst?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/17/51/1656813/hasil-world-tour-finals-2025-putri-kw-tersingkir-di-laga-pembuka-grup-a-xuz.webp
Hasil World Tour Finals 2025: Putri KW Tersingkir di Laga Pembuka Grup A
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/13/timnas_indonesia.jpg
Catat! Ini Jadwal Pengumuman Pelatih Baru Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement