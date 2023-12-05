Komentar Sekjen PSSI Yunus Nusi saat Rapat Kerja Bareng Komisi X DPR RI Dapat Pujian Pencinta Sepakbola Indonesia

KOMENTAR Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI Yunus Nusi saat rapat kerja bareng Komisi X DPR RI dapat pujian pencinta sepakbola Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, PSSI membahas proses naturalisasi Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On.

PSSI masih terus melaksanakan proses naturalisasi untuk sejumlah pemain keturunan. Saat ini, yang sedang dibahas di DPR RI adalah Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On.

Keduanya akhirnya mendapatkan rekomendasi untuk menjadi Warga Negara Indonesia dalam rapat kerja yang dilaksanakan Senin (4/12/2023). Namun, PSSI sempat dipertanyakan tentang penggunakan bakat lokal karena kerap menggunakan pemain keturunan belakangan.

Dalam penjelasannya, Sekjen PSSI Yunus Nusi menerangkan bahwa hal ini adalah demi peningkatan kualitas Timnas Indonesia. Sebab, PSSI ingin menjadikan Timnas Indonesia sebagai tim yang mencapai level Asia.

“Pada keinginan bahwa PSSI berharap Timnas Indonesia jadi disegani di Asia dan sekaligus dalam rangka persiapan Piala Dunia 2026, PSSI sangat berharap dan memiliki misi untuk mendapatkan prestasi yang terbaik,” kata Yunus Nusi dalam sebuah video yang beredar di TikTok oleh Akun @ezjiz.