7 Pemain Naturalisasi yang Gagal saat Perkuat Timnas Indonesia, Nomor 1 Eks Predator Persib Bandung!

SEBANYAK 7 pemain naturalisasi yang gagal saat perkuat Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Hingga saat ini, banyak pemain keturunan yang dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) dengan tujuan untuk mendongkrak prestasi Timnas Indonesia di kancah internasional.

Terhitung sejak 2010 silam, ada puluhan pemain asing yang berhasil dinaturalisasi dan memperkuat Timnas Indonesia. Sebut saja mulai dari era Cristian Gonzales, Marc Klok, Jordi Amat, hingga Rafael Struick. Meraka sudah mencicipi beberapa caps bersama skuad Garuda.

Namun ternyata, banyak juga pemain naturalisasi yang gagal saat memperkuat Timnas Indonesia. Dalam artian, hanya mendapat sedikit caps dan setelah itu tidak dipanggil lagi ke skuad utama. Setidaknya, ada 7 pemain naturalisasi yang gagal saat membela Timnas Indonesia. Siapa saja?

Berikut 7 Pemain Naturalisasi yang Gagal saat Perkuat Timnas Indonesia:

7. Esteban Vizcarra

Esteban Vizcarra saat ini memperkuat PSS Sleman sebagai winger kiri. Sebelumnya, pemain 37 tahun itu pertama kali datang ke Indonesia sekitar 2010 silam untuk memperkuat Pelita Jaya. Setelah itu, Vizcarra membela tim-tim besar Indonesia lainnya seperti Sriwijaya FC, Arema FC, hingga Persib Bandung.

Esteban Vizcarra berganti kewarganegaraan dari Argentina ke Indonesia pada 2018. Namun, Vizcarra jarang sekali mendapat panggilan Timnas Indonesia. Menurut Transfermarkt, ia hanya sekali saja tampil bersama Timnas Indonesia saat menang 3-0 atas Myanmar di laga uji coba pada 10 Oktober 2018.

6. Osas Saha

Osas Saha saat ini bermain untuk PSBS Biak di Liga 2 2023-2024 sebagai striker. Pemain kelahiran Nigeria itu datang ke Indonesia pada 2007 silam membela PSPDS Deli Serdang. Kemudian, ia pernah membela Persiram Raja Ampat, PSMS Medan, Perseru Serui PS, Persikabo, hingga PSM Makassar.

BACA JUGA: Irak dan Vietnam Kompak Gaet Pemain Naturalisasi Eropa demi Kalahkan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023

Pada 2019, Osas Saha memutuskan untuk menjadi WNI. Dia pernah masuk dalam daftar panggil Timnas Indonesia yang kala itu dilatih oleh Simon Mcmenemy. Namun, Osas hanya tampil dua kali saja saat Timnas Indonesia melawan Thailand dan Malaysia pada 2019 silam.