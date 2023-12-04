Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

7 Pemain Naturalisasi yang Gagal saat Perkuat Timnas Indonesia, Nomor 1 Eks Predator Persib Bandung!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |20:29 WIB
7 Pemain Naturalisasi yang Gagal saat Perkuat Timnas Indonesia, Nomor 1 Eks Predator Persib Bandung!
Jhonny van Beukering dan Tonnie Cusell merupakan dua pemain naturalisasi yang gagal (Foto: Instagram/@cuselltonnie)
A
A
A

SEBANYAK 7 pemain naturalisasi yang gagal saat perkuat Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Hingga saat ini, banyak pemain keturunan yang dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) dengan tujuan untuk mendongkrak prestasi Timnas Indonesia di kancah internasional.

Terhitung sejak 2010 silam, ada puluhan pemain asing yang berhasil dinaturalisasi dan memperkuat Timnas Indonesia. Sebut saja mulai dari era Cristian Gonzales, Marc Klok, Jordi Amat, hingga Rafael Struick. Meraka sudah mencicipi beberapa caps bersama skuad Garuda.

Marc Klok berlatih bersama Timnas Indonesia (Foto: PSSI)

Namun ternyata, banyak juga pemain naturalisasi yang gagal saat memperkuat Timnas Indonesia. Dalam artian, hanya mendapat sedikit caps dan setelah itu tidak dipanggil lagi ke skuad utama. Setidaknya, ada 7 pemain naturalisasi yang gagal saat membela Timnas Indonesia. Siapa saja?

Berikut 7 Pemain Naturalisasi yang Gagal saat Perkuat Timnas Indonesia:

7. Esteban Vizcarra

Esteban Vizcarra

Esteban Vizcarra saat ini memperkuat PSS Sleman sebagai winger kiri. Sebelumnya, pemain 37 tahun itu pertama kali datang ke Indonesia sekitar 2010 silam untuk memperkuat Pelita Jaya. Setelah itu, Vizcarra membela tim-tim besar Indonesia lainnya seperti Sriwijaya FC, Arema FC, hingga Persib Bandung.

Esteban Vizcarra berganti kewarganegaraan dari Argentina ke Indonesia pada 2018. Namun, Vizcarra jarang sekali mendapat panggilan Timnas Indonesia. Menurut Transfermarkt, ia hanya sekali saja tampil bersama Timnas Indonesia saat menang 3-0 atas Myanmar di laga uji coba pada 10 Oktober 2018.

6. Osas Saha

Osas Saha

Osas Saha saat ini bermain untuk PSBS Biak di Liga 2 2023-2024 sebagai striker. Pemain kelahiran Nigeria itu datang ke Indonesia pada 2007 silam membela PSPDS Deli Serdang. Kemudian, ia pernah membela Persiram Raja Ampat, PSMS Medan, Perseru Serui PS, Persikabo, hingga PSM Makassar.

Pada 2019, Osas Saha memutuskan untuk menjadi WNI. Dia pernah masuk dalam daftar panggil Timnas Indonesia yang kala itu dilatih oleh Simon Mcmenemy. Namun, Osas hanya tampil dua kali saja saat Timnas Indonesia melawan Thailand dan Malaysia pada 2019 silam.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190326/sumardji-hwO7_large.jpg
Akui Sudah Kantongi 2 Calon Pelatih Timnas Indonesia, PSSI Ungkap Kapan Bakal Diumumkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190302/sumardji_mundur_dari_manajer_timnas_indonesia-1KAD_large.jpg
Usai Pecat Indra Sjafri, Sumardji Resmi Mundur dari Jabatan Manajer Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/45/3190240/elkan_baggott_kini_eksis_bersama_ipswich_town_u_21_elkanbaggott-KtUd_large.jpg
Tolak Panggilan Timnas Indonesia, Elkan Baggott Kini Main di Ipswich Town U-21 meski Usianya Sudah 22 Tahun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190214/timnas_indonesia_pernah_bertemu_argentina_pada_19_juni_2023-H8VL_large.jpg
Media Argentina Sindir Jakarta Selaku Venue Laga Timnas Indonesia vs Argentina, tapi Dibela Presiden FIFA!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/16/51/1656425/wushu-indonesia-juara-umum-sea-games-2025-sabet-5-medali-emas-3-perak-dan-1-perunggu-acl.webp
Wushu Indonesia Juara Umum SEA Games 2025, Sabet 5 Medali Emas, 3 Perak, dan 1 Perunggu
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/18/harry_kane_mencetak_dua_gol_saat_bayern_munchen_me.jpg
Harry Kane Dekat dengan Transfer Spektakuler: Jadi Rekan Setim Lionel Messi?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement