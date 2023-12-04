Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Irak dan Vietnam Kompak Gaet Pemain Naturalisasi Eropa demi Kalahkan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |19:39 WIB
Irak dan Vietnam Kompak Gaet Pemain Naturalisasi Eropa demi Kalahkan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
Timnas Irak gaet pemain naturalisasi dari Eropa untuk tampil di Piala Asia 2023 (Foto: Instagram/Timnas Irak)
A
A
A

TIMNAS Irak dan Vietnam kompak gaet pemain naturalisasi Eropa demi kalahkan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Jika Singa Mesopotamia memboyong Montader Madjed, maka The Golden Star Warriors bakal menaturalisasi Filip Nguyen.

Irak dan Vietnam menjadi lawan skuad Garuda –julukan Timnas Indonesia- di Piala Asia 2023. Pasalnya, Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong segrup dengan Irak, Vietnam, dan Jepang di Grup D Piala Asia 2023 yang akan digelar di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 mendatang.

Timnas Indonesia lebih dulu ditantang Irak pada 15 Januari 2024, kemudian melawan Vietnam pada 19 Januari 2024 dan bersua Jepang pada 24 Januari 2024. Sebagai persiapan Piala Asia 2023, Timnas Indonesia akan memulai pemusatan latihan (TC) di Turki pada 20 Desember hingga 6 Januari 2024.

Tak mau kalah dengan Timnas Indonesia, Irak dan Vietnam justru kompak akan menambah amunisi baru di skuadnya dengan menaturalisasi pemain keturunan Eropa. Menurut laporan akun Twitter alias X @IraqFootballPod, Federasi Sepakbola Irak akan memboyong Montader Madjed untuk Piala Asia 2023.

Montader Madjed merupakan pemain keturunan Irak-Swedia yang masih berusia 18 tahun. Dalam laporan akun itu, dia baru saja terkonfirmasi resmi dinaturalisasi menjadi warga Negara Irak. Madjed bermain sebagai penyerang untuk klub Liga 1 Swedia, Hammarby IF.

“Terkonfirmasi, Montader Madjed siap dipilih untuk Timnas Irak. FA Irak hari ini mengumumkan bahwa pemain sayap Hammarby IF #bajen telah setuju untuk mentransfer dokumennya dari FA Swedia. Pemain berusia 18 tahun itu akan segera menerima paspor Iraknya,” tulis laporan akun @IraqFootballPod, dikutip Senin (4/12/2023).



      
