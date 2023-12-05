Demi Bidding Piala Dunia U-20 2025, Dito Ariotedjo Segera Bicara Empat Mata dengan Menpora Singapura

Dito Ariotedjo siap bertemu dengan Menpora Singapura untuk bahas bidding tuan rumah Piala Dunia U-20 2025 (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)

DEMI bidding Piala Dunia U-20 2025, Dito Ariotedjo segera bicara empat mata dengan Menpora Singapura dalam waktu dekat. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Indonesia, Dito Ariotedjo, berbicara tentang pencalonan ajang besar FIFA terebut.

Indonesia dan Singapura telah sepakat untuk bekerja sama dalam bidding tersebut. Indonesia pun punya modal bagus setelah sukses menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023.

Dito Ariotedjo mengatakan penjajakan awal antara dua federasi memang sudah dilakukan. Kedua pun memberikan respons yang cukup positif terkait hal tersebut.

"Jadi, kemarin saat final U-17 sebelum memulai, antara PSSI dan juga federasi sepakbola Singapura sudah melakukan perjanjian kerja sama dan juga letter of intent FIFA terkait penyelenggaraan bersama Piala Dunia U-20 dan U-17," kata Dito di Jakarta, Senin (4/12/2023).

Politisi Partai Golongan Karya itu mengatakan pembicaraan lebih lanjut pun akan dilakukan lewat jalur pemerintahan kedua negara. Itu agar menandakan keseriusan keduanya dalam mencapai tujuan bersama.